Drehschluss für WDR-Film "Loverboy" (AT)

(ots) - Vergangenen Freitag fiel die letzte

Klappe zu "Loverboy" (AT) einem aufwühlenden Drama über Prostitution,

Gewalt, sexuelle Ausbeutung und die emotionale Abhängigkeit der

15-jährigen Caro zu ihrem Loverboy Cem. Der WDR Fernsehfilm für Das

Erste wurde von Thomas Durchschlag inszeniert. Das Drehbuch schrieben

Angela Gilges und Ruth Olshan. In den Hauptrollen sind Anna Bachmann

als Caro (in ihrer ersten Filmrolle) und Samy Abdel Fattah ("Tatort",

"Unter Verdacht") als Cem zu sehen. Erstmals als Filmehepaar standen

Maria Simon ("Polizeiruf 110") und Bernd Michael Lade ("Tatort", "Der

letzte Bulle") zusammen vor der Kamera. Sie spielen Anna und

Christian, die Eltern von Caro. Dem Drehbuch liegt eine tiefgehende

Recherche zu Grunde - unter anderem wurde mit Betroffenen gesprochen,

zudem stand als Expertin die Leiterin eines Vereins zum Opferschutz

beratend zur Seite.



Zum Inhalt: Caro ist ein ganz normaler Teenager (15), mitten in

der Pubertät, unzufrieden mit ihrem Körper und unsicher in Bezug auf

Jungs. Bis sie eines Tages zufällig auf den 19-jährigen Cem trifft,

der sie mit seiner lockeren, leidenschaftlichen Art sofort

begeistert. Was als Teenager Romanze beginnt mündet schon bald in

einen Abgrund. Denn was Caro nicht ahnt: Cem ist ein sogenannter

Loverboy. Aus dem anfänglich lieben und netten jungen Mann wird eine

Gefahr für Caro. Sie gleitet immer tiefer in einen Strudel aus Gewalt

und Prostitution, aus dem sie sich nicht mehr befreien kann. Und

trotz der Misshandlungen ist die emotionale Abhängigkeit von Caro zu

ihrem Loverboy ungebrochen. Mit perfider Manipulation gelingt es Cem

immer wieder, Caro um den Finger zu wickeln und zwingt sie,

Anschaffen zu gehen. Nicht einmal Caros Eltern ahnen in welchem

Strudel ihre Tochter steckt, denn Cem achtet darauf, dass Caros Leben

möglichst normal und unauffällig weiter geht. Tagsüber geht sie in



die Schule, nachmittags auf den Strich und abends ist sie pünktlich

wieder zuhause. Sogar als ihre Eltern Cem persönlich kennen lernen,

schöpfen sie noch keinen Verdacht...



Hintergrund: Als Loverboys werden junge Männer bezeichnet, die

minderjährige Mädchen in eine emotionale Abhängigkeit treiben, ihnen

Liebe vorgaukeln und sie schließlich erpressen und in die

Prostitution zwingen. Ihre Masche ist immer gleich: Zuckerbrot und

Peitsche - nach Geschenken und Liebesschwüren folgen Drogen und

Vergewaltigungen, die oft gefilmt und als Druckmittel eingesetzt

werden. Gleichzeitig gelingt es den Loverboys die Mädchen in eine

emotionale Abhängigkeit zu treiben und an sich zu binden. Das

Phänomen, dass junge Männer mit der sogenannten "Loverboy- Methode"

häufig noch minderjährige Mädchen zur Prostitution rekrutieren, gibt

es seit einigen Jahren und es tauchte zunächst in Belgien und den

Niederlanden auf, ist mittlerweile aber auch in Deutschland ein immer

größer werdendes Problem.



"Loverboy" (AT) wird von Lynn Schmitz, H&V Entertainment, im

Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln produziert. Gedreht wurde

seit dem 18. Oktober in Köln und Umgebung. Corinna Liedtke ist die

verantwortliche WDR Redakteurin. Der Sendetermin ist für 2017 im

Ersten geplant.







Pressekontakt:

Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 220 7122,

barbara.feiereis(at)wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426645

Anzahl Zeichen: 3758

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln, 20.11.2016





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung