Neues Online-Informationsportal „Mitarbeiterbeteiligung“

Die Mitarbeiterbeteiligung ist von zentraler personal- und finanzwirtschaftlicher Bedeutung insbesondere für mittelständische Unternehmen. Ein neues Onlineportal informiert über die wichtigsten Aspekte. Zielgruppe sind Unternehmen aus Deutschland und Österreich.

(firmenpresse) - (Bamberg, 18.11.2017) Fachkräftemangel und Defizite in der Kommunikation einer hohen Arbeitgeberattraktivität sind akute personalwirtschaftliche Probleme mittelständischer Unternehmen. Darüber hinaus ist absehbar, dass der Mittelstand in wenigen Jahren mit Finanzierungsproblemen konfrontiert sein wird (siehe „In drei Jahren werden die Kredite knapp“, Deutsche Handwerkszeitung vom 10.11.2016).

Die Mitarbeiterbeteiligung gilt als ein Lösungsinstrument dieser Problembereiche. So urteilt Frank Ackermann, Geschäftsführer der Georg Ackermann GmbH aus Wiesenbronn: "Bei unserer überschaubaren Firmengröße ist der Einfluss des Einzelnen auf das Ergebnis ungleich größer als etwa in einem Konzern. Durch die Beteiligung wird das den Mitarbeitern stärker bewusst. Ziel unseres Modells ist auch, die strikte Trennung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abzubauen."

Ein neues Informationsportal informiert über die wesentlichen Aspekte der Mitarbeiterbeteiligung. Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich. Dargestellt werden geeignete Beteiligungsformen, Möglichkeiten der steuerlichen Förderung, Praxisbeispiele und Wege der Umsetzung. Das Portal ist erreichbar unter www.mitarbeiterbeteiligung.org .

An der Zusammenstellung der Inhalte war die mit-unternehmer.com Beratungs-GmbH wesentlich beteiligt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mit-unternehmer.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Beratungsgesellschaft mit Sitz in Bamberg begleitet überwiegend mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich. Schwerpunkte der Beratung sind die Gestaltung variabler Vergütungssysteme und die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Weitere Beratungsfelder sind die Einführung von Lebensarbeitszeitkonten und die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

mit-unternehmer.com Beratungs-GmbH

PresseKontakt / Agentur:

mit-unternehmer.com Beratungs-GmbH

Herr Stefan Fritz (Geschäftsführer)

Austraße 4

D-96047 Bamberg

Tel. ++49-(0)951/3018336-0

www.mit-unternehmer.com

kontakt(at)mit-unternehmer.com



Datum: 20.11.2016 - 12:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1426647

Anzahl Zeichen: 1626

Kontakt-Informationen:

Firma: mit-unternehmer.com Beratungs-GmbH

Ansprechpartner: Stefan Fritz

Stadt: Bamberg

Telefon: 0951-3018336-0



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung