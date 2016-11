Fortführung der Partnerschaft / NÜRNBERGER Versicherung ist weiterhin Partner des DTB

(ots) - Die NÜRNBERGER Versicherung und der Deutsche

Tennis Bund e.V. (DTB) arbeiten weitere drei Jahre zusammen. Dies

wurde bei der DTB-Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main

bekanntgegeben.



Zielsetzung ist die Stärkung des Breitensports



"Es ist schön, dass das deutsche Tennis sich Dank der Erfolge von

Angelique Kerber und Alexander Zverev in der Öffentlichkeit wieder

größerer Aufmerksamkeit erfreut. Wir haben bereits 2014 auf die

Zugkraft dieser Sportart vertraut und tragen als offizieller

Versicherungspartner des DTB und Premiumpartner des Spielerportals

mybigpoint auch zukünftig gerne zur Stärkung des Tennis-Breitensports

bei", erläutert Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der

NÜRNBERGER Versicherung. DTB-Präsident Ulrich Klaus fügt hinzu: "Für

uns ist es wichtig, verlässliche Partner an unserer Seite zu haben.

Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der NÜRNBERGER sehr und freuen

uns auf die nächsten drei Jahre."



Leistungsklassen-Tennis im Fokus



Die NÜRNBERGER ist Namensgeber der LK-Turnierserie mit jährlich

rund 5.000 Veranstaltungen. Die Turniere richten sich an Aktive aller

Leistungsklassen (LK) und erfreuen sich bundesweit über sämtliche

Altersstufen hinweg großer Beliebtheit. Ergänzend schafft der

Wettbewerb NÜRNBERGER LK-Race einen Anreiz, bei Mannschaftsspielen

und Turnieren LK-Punkte zu sammeln.



Förderung des Jugendsports über Siegerpreise im NÜRNBERGER

Club-Race



In die Wertung des NÜRNBERGER Club-Race fließen die Ergebnisse der

25 eifrigsten LK-Punktesammler eines Vereins ein. Ganz bewusst hat

die NÜRNBERGER für den Wettbewerb Siegerpreise in Höhe von insgesamt

5.000 Euro zur Förderung des Jugendsports ausgelobt. Dr. Armin

Zitzmann erklärt: "Wir sind der festen Überzeugung, dass die

Förderung von Kindern und Jugendlichen lohnend ist und eine der



wichtigsten Aufgaben von Vereinen darstellt." Für das LK-Jahr 2016

wurden der HTV Hannover (1. Platz, 47.865 Punkte), der DTV Hannover

(2. Platz, 46.050 Punkte) und der TC 1899 Blau-Weiß Berlin (3. Platz,

41.580 Punkte) ausgezeichnet.







