Der Tagesspiegel: Bayer-Vorstand Weinand: Finanzierung der Monsanto-Übernahme ist gesichert

(ots) - Trotz der jüngsten Rückschläge am Aktienmarkt sieht

Bayer keine Probleme bei der Finanzierung der Monsanto-Übernahme.

"Die Finanzierung steht", sagte Bayer-Vorstandsmitglied Dieter

Weinand dem Tagesspiegel (Montagausgabe). "Sonst hätten wir das im

Vorstand doch nie beschlossen", betonte Weinand, der im

Konzernvorstand für das Pharmageschäft zuständig ist und die in

Berlin ansässige Division Pharmaceuticals leitet.



