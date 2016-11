Mit klassischer Werbung und Onlinemarketing erfolgreich - Expertentipps von Fabian Portmann

Fabian Portmann kennt die nötigen strategischen Anpassungen, die für erfolgreiches Onlinemarketing aus der klassischen Werbung übernommen werden sollten. Seine Expertentipps unterstützen enorm.

(firmenpresse) - Strategie klingt einfach - gute Planung macht sie zum Erfolgskonzept



Gerade junge oder kleine Unternehmen geben für Werbung ihrer Meinung nach viel, insgesamt aber zu wenig Geld aus. Dabei lässt sich ein Marketingbudget bei ordentlicher Planung strategisch vorteilhaft zurückgewinnen. Fabian Portmann rechnet mit strategischen Beispielen vor, wie simpel einfache Anpassungen an Werbeziele zu mehr Gewinn und insgesamt höheren Umsätzen in kurzer Zeit führen. Wichtig hierfür ist nach einer Kampagne natürlich die Auswertung der Strategie. Das gilt für klassische Flyerwerbung oder Promotionaktionen vor Ort ebenso wie für virtuelle Kampagnen. Nur messbare Wirkungen helfen dabei, für nächstes Mal eine erfolgreiche Strategie auszubauen oder bei nachweislich geringer Wirkung neue Wege zur Zielgruppe zu finden.



Affiliate Marketing - weil gemeinsam mehr Reichweite entsteht



Partnerprogramme sind beliebt, aber stets nur branchenrelevant spannend für das Onlinemarketing. Ein Uhrenverkäufer wird mit Affiliate Netzwerken zu T-Shirts höchstens zufällig seine Umsätze steigern. Schmuckshops und App-Seiten sind hierfür schon besser geeignet. Fabian Portmann erklärt dieses Thema Einsteigern in Affiliate Marketing drastisch und zugleich anschaulich. Er beschreibt nämlich statt verheißungsvoller Erfolgskonzepte alle Tipps, die zum garantierten Misserfolg dieser Strategie führen. Die Unternehmen werden selbstverständlich solche Tipps praxisrelevant nutzen, um eben nicht irrtümlich Zeit und Aufwand in falsche Affiliate Programme zu investieren. Denn eine bewährte Methode für Erfolg war schon vor Zeiten des Internets, möglichst aus Fehlern anderer zu lernen und so eigene von vornherein zu vermeiden.



Unique - das gilt nicht nur für Content



Im Internet verschwimmen Themen, Marken, Angebote. Nur diejenigen Unternehmen, die mit einzigartigen Strategien online werben, bekommen langfristig mehr Aufmerksamkeit als ihre Wettbewerber. Neben Unique Content (einzigartiger Inhalt) helfen auch unique ideas (einzigartige Ideen) dabei, eine Uhr ebenso erfolgreich online zu vermarkten wie eine Baumaschine oder einen Blumenstrauß. Der Stratege und Blogger Fabian Portmann ist ein gutes Beispiel für eine einzigartige Präsentation mit Erfolgsgewähr.





Portrait:

Durch Neugier hat Fabian Portmann seine Erfahrung im Onlinemarketing von der Kindheit an entwickelt. Einer kaufmännischen Ausbildung folgte mit der gleichbleibenden Begeisterung eine praktische Karriere im strategischen Marketing nach klassischen und virtuellen Aspekten. Dabei durfte der Marketingexperte ausprobieren, welche Strategie in welcher Branche zu den bestmöglichen Erfolgen bei B2B und B2C Zielgruppen führt. Inzwischen gibt Fabian Portmann seine eigene, positive Erfahrung als Berater und Blogger an Unternehmen und Marketing-Einsteiger weiter.







Fabian Portmann Internet Marketing

Blumenweg 3, 6405 Immensee

