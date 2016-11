Winterlicher Urlaub im Stubaital im Hotel Cappella

(firmenpresse) - Hotel Neustift – Eine traumhafte Aussicht



Im Herzen Tirols befindet sich das 4 Sterne Natura Vitalis Hotel Cappella sehr zentral in dem Ortsteil Neder in Neustift im Stubaital. Das Hotel in Neustift kann zudem mit der idyllischen Lage sowie der atemberaubenden Aussicht auf das Ferienparadies der Stubaier Bergwelt überzeugen. Das Hotel Cappella verfügt über 26 Zimmer mit insgesamt 56 Betten. Zudem kann man Körper und Seele auf einer Liegewiese im Garten des Hotels baumeln lassen und den Alltag vergessen. Nach aktiven Freizeitaktivitäten im Schnee haben die Urlauber die Möglichkeit, ihre Wintersportausrüstung und Bergschuhe in einem eigenen Raum zu verstauen. Von den beiden Terrassen aus können die Gäste des Hotels einen Panoramablick auf die Stubaier Bergwelt genießen. Um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, stehen die Bar, eine gemütliche Weinstube und das Stuberl zur Verfügung.



Erholen in der Wellnessoase des Hotels im Stubaital



Die Wellnessoase VitalSana steht jedem Urlauber zur Verfügung und bietet den idealen Ort für eine vollkommene Erholung vom stressigen Alltag. In der VitalSana finden Sie unter anderem eine In- und Outdoor-Ruhezone mit einem wunderschönen Blick auf die Berge der Umgebung von Neustift. Für Saunafans befinden sich in der Wellnessoase eine finnische Sauna, eine Dampfsauna und eine Biosauna. Auch haben Sie die Möglichkeit aus einer Vielzahl von verschiedenen Massagen zu wählen.



Hotel Stubai – Zahlreiche Ausflüge in die Natur



Die einzigartige Natur der Region ist ein lohnendes Ziel für einen Urlaub im Winter wie auch im Sommer. So befinden sich unmittelbar vor dem Hotel Cappella verschiedene Wander- und Radwege. Weiter liegt nur knapp einen Kilometer vom Hotel entfernt der Kampler See, der fußläufig zu erreichen ist und ideal für Spaziergänge oder eine leichte Abkühlung geeignet ist. Im Winter können sich Urlauber auf das Skifahren in einem der Skigebiete freuen. Auch lockt die Region zu einem einzigartigen Erlebnis beim Schneeschuh- und Winterwandern.





Weitere Informationen können Sie auf der Homepage http://www.hotel-cappella.com finden.







http://www.hotel-cappella.com



Hotel Cappella

