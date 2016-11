Ärzte suchen mit dem Service von PS-Pohlmann

Der Personaldienstleister PS-Pohlmann, mit Sitz in Bielefeld, hilft seinen Kunden ärztliches Personal zu finden. In Praxen liegt oft die Problematik vor, dass personelle Engpässe auf Grund von fehlenden Fachpersonal oder Urlaub entstehen. Für diese Problematik ist die Einstellung von ärztlichem Fachpersonal ein ideales Hilfsmittel. Der Personaldienstleister Pohlmann hat sich auf diese Problematik spezialisiert, sodass Sie auf die erfahrenen Honorarärzte von PS-Pohlmann zurückgreifen können.





Ärztevermittlung mit Erfahrung



Der Personalservice Pohlmann hat sich auf die Vermittlung von Ärzten an Krankenhäuser und Praxen spezialisiert. Auf Grund seiner jahrelangen Erfahrung liefert PS-Pohlmann ausgefeilte Lösungen und optimiert so Ihr medizinisches Personalmanagement. Das Einsatzgebiet des medizinischen Personals ist nicht nur auf die Region Deutschland begrenzt. So stehen die Ärzte von PS-Pohlmann auch für Einsätze im Ausland zur Verfügung.





Die Facharztagentur PS-Pohlmann als kompetenter Service aus einer Hand



PS-Pohlmann bietet ein weit gefächertes Angebot an Leistungen, welches die Honorararztvermittlung, die Arbeitnehmerüberlassung und die kurzfristige Beschäftigung über ein Angestelltenverhältnis umfasst. Außerdem steht PS-Pohlmann seinen Kunden als Personaldienstleister in Sachen administrativer Abläufe mit Rat und Tat zur Seite. Einschließlich der Beratung sowie Einstellung und Prüfung der persönlichen Eignung der Ärzte. Des Weiteren werden die fachlichen Qualifikationen, der zur Verfügung gestellten Ärzte natürlich vorab eingehend überprüft. Außerdem nimmt sich PS-Pohlmann den gesetzlichen Vorgaben, wie der Mitgliedschaft und der Beiträge zu den Versorgungswerken sowie Krankenversicherungen an. Hierzu gehören auch alle weiteren arbeitgeberseitigen Pflichten. PS-Pohlmann legt außerdem Wert auf transparente Kosten, welche erst im Falle der Arbeitnehmerüberlassung anfallen. Die Beauftragung an sich ist natürlich kostenlos.





Weitere Informationen zu PS-Pohlmann können Sie auf der Homepage http://ps-pohlmann.de/ finden.







