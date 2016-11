Deutscher Tennis Bund stellt Weichen für eine erfolgreiche Zukunft

(ots) - Den Nachwuchs früher und intensiver fördern, die

Bundesstützpunkte stärken, die vorhandenen Mittel effektiver

einsetzen, um weiterhin den besten Tennisnationen der Welt auf

Augenhöhe zu begegnen. Diese notwendigen Maßnahmen mit einer

langfristigen Finanzierung zu sichern, war die zentrale Aufgabe der

diesjährigen Mitgliederversammlung des Deutschen Tennis Bundes im

Steigenberger Hotel Frankfurter Hof in Frankfurt am Main.



Nach intensiven, gemeinsamen Beratungen konnten das Präsidium des

Dachverbandes und die Vertreter der 18 Landesverbände ein

umfangreiches Reformprogramm für die Bereiche Jugend- und

Leistungssport auf den Weg bringen. Dies wird über eine moderate

Anhebung der Turnierteilnehmergebühr im Ranglistenbereich sowie die

Einführung einer Teilnehmergebühr bei den Leistungsklassenturnieren

finanziert. "Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Einigkeit der DTB

und seine Landesverbände gemeinsam an einem Strang ziehen. Diese

Bemühungen werden uns einen großen Schritt weiterbringen",

kommentierte Präsident Ulrich Klaus.



Begonnen hatte die 68. Ordentliche Mitgliederversammlung des

Deutschen Tennis Bundes mit einem Gastvortrag von Alfons Hörmann. In

seinen, mit Spannung erwarteten Ausführungen, ging der Präsident des

Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vor allem auf die viel

diskutierte Reform der Leistungssportförderung ein. Kernpunkte wie

Erfolgsorientierung, Potenzialorientierung oder Effizienz erläuterte

er ausführlich und warb für die Notwendigkeit der geplanten

Veränderungen: "Es gilt, ein neues Kapitel in der

Leistungssportförderung aufzuschlagen und das geht nur gemeinsam. Der

Deutsche Tennis Bund kann in dieser Konstellation nur gewinnen." Der

DTB habe in diesem Zusammenhang berechtigte Hoffnungen auf eine

Aufnahme in die Grundförderung. "Bislang konnte mir noch niemand

einen Grund nennen, warum der DTB nicht förderungswürdig ist. Es gibt



realistische Chancen für eine künftig bessere Form der Förderung und

Zusammenarbeit."



Ebenfalls informierte der 56-Jährige über die Aufgaben- und

Effizienzanalyse. Diese hatte der DOSB von einer externen

Unternehmensberatung durchführen lassen. Hörmann sprach sich zudem

für eine Stärkung des Hauptamtes im Verbandswesen aus. Im Anschluss

an seine Rede gab es einen interessanten und aufschlussreichen

Austausch mit den Delegierten.



Anschließend blickte Ulrich Klaus auf die herausragenden

sportlichen Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres zurück. Dabei

betonte er, dass sich aus der Aufbruchsstimmung ein Aufschwung

entwickelt habe. Besonders hob er die beiden Grand Slam Siege von

Angelique Kerber in Melbourne und New York sowie ihren Aufstieg zur

Nummer eins der Weltrangliste hervor. Das Abschneiden der



Nationalmannschaften im Davis Cup und Fed Cup würdigte er ebenso

wie die Erfolge der deutschen Spielerinnen und Spieler bei den

internationalen Turnieren in Deutschland und der Nachwuchstalente des

Deutschen Tennis Bundes. Ebenfalls erwähnt wurden die spielstarken

Senioren sowie die außergewöhnlichen Leistungen der deutschen

Athleten im Rollstuhltennis mit dem Höhepunkt der Paralympischen

Spiele in Rio de Janiero.



Ein wichtiger Bestandteil der Rede von Ulrich Klaus waren auch die

Aktivitäten abseits vom Leistungssport. So habe sich im vergangenen

Jahr die Rückkehr des DTB Tennis-Sportabzeichens als durchschlagender

Erfolg erwiesen. Auch die Aktion "Deutschland spielt Tennis!" feierte

2016 ein gelungenes zehntes Jubiläum. Der DTB-Präsident bedankte sich

bei den Landesverbänden sowie dem Hauptamt für deren Unterstützung

und Einsatz.



Am Ende seiner Rede verkündete Ulrich Klaus die

Vertragsverlängerung mit der Nürnberger Versicherung um weitere drei

Jahre bis einschließlich 2019 und bedankte sich bei allen weiteren

Partnern und Sponsoren des Deutschen Tennis Bundes: "Sie sind eine

wichtige Säule unserer Verbandsarbeit und unterstützen den Deutschen

Tennis Bund auf allen Ebenen."



Die Vereine HTV Hannover (1. Platz), DTV Hannover (2. Platz) und

TC 1899 Blau-Weiß Berlin (3. Platz) freuten sich über die

Auszeichnung als Gewinner des Nürnberger Club-Race. Dr. Natalie

Schwägerl, als Repräsentantin der Nürnberger Versicherung, und Ulrich

Klaus überreichten Siegerchecks in Höhe von insgesamt 5.000 Euro, die

zur Förderung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden.



Einer der Höhepunkte der Mitgliederversammlung war die Ehrung

verdienter Persönlichkeiten des deutschen Tennissports. Mit der

Goldenen Ehrennadel des Deutschen Tennis Bundes wurde Rolf Schmid

(Biberach) als langjähriges Mitglied im Ausschuss für Leistungssport

und Turnierdirektor der Deutschen Meisterschaften der Damen und

Herren ausgezeichnet.



Die Silber-Vergoldete Ehrennadel erhielt der Referent für

Ranglisten und Vorsitzende des Ausschusses für Ranglisten und

Leistungsklassen, Wolfgang Burkhardt (Landau an der Isar). Ebenfalls

mit der Silber-Vergoldeten Ehrennadel ausgezeichnet wurde Alexander

Jakubec (Köln), Vorsitzender des Ausschusses und der Kommission für

Ausbildung und Training im Deutschen Tennis Bund sowie Frank Hofen

(Halle/Westfalen), langjähriges Mitglied der Kommission für Medien

und Öffentlichkeitsarbeit. Auch Hans-Jürgen Mergner (Kornwestheim)

durfte sich für sein Engagement im Ausschuss für Ausbildung und

Training über die Silber-Vergoldete Ehrennadel freuen.



Die Silberne Ehrennadel erhielten Reinhard Schadenberg (Wandlitz),

langjähriges Mitglied der Jugendkommission des Deutschen Tennis

Bundes und Dieter Kirschenmann (Mainz), Präsident des Tennisverbandes

Rheinland-Pfalz.



Trainer des Jahres 2016 wurde Torben Beltz (Itzehoe), der seit

über zehn Jahren Angelique Kerber betreut und die Porsche Team

Deutschland Spielerin zu zwei Grand Slam Titeln und der Pole Position

in der Weltrangliste führte. Bester Absolvent der A-Trainerausbildung

ist Fabian Donsbach (Ulm), Vereinstrainer des Jahres wurde Thomas

Jiricka (Dresden) vom TC BW Dresden-Blasewitz.



Tags zuvor hatte Laura Siegemund beim traditionellen DTB-Abend für

ihre Leistungen, unter anderem den Sieg bei den US Open im Mixed, die

Goldene Ehrennadel erhalten. Auch Porsche Team Deutschland Chefin

Barbara Rittner und zahlreiche anwesende langjährige Mitglieder des

Davis Cup und Fed Cup Betreuerstabs wurden in diesem Rahmen

gewürdigt.







Pressekontakt:

Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.

Hallerstr. 89

20149 Hamburg

Telefon: 040/41178 - 253

Telefax: 040/41178 - 255

Email: presse(at)tennis.de

Internet: www.dtb-tennis.de



Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 15:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1426672

Anzahl Zeichen: 7398

Kontakt-Informationen:

Firma: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 156 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung