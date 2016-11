Bucherscheinung "Amor, das Leben und ich"

Neuerscheinung des Buches "Amor, das Leben und ich" von Daniela Pongratz

(firmenpresse) - Das Buch "Amor, das Leben und ich" von Daniela Pongratz ist im net-Verlag erschienen.



Zum Inhalt:

Die Autorin reist mit uns in diesen mit Humor geschriebenen Episoden durch bekannte Alltagsszenen. Um die Liebe zu finden, nimmt die Hauptfigur sogar Kontakt zu Amor auf. Ob die große Liebe gefunden wird? Das weiß nur Amor …



Zur Autorin:

Seit ihrer Kindheit schreibt Daniela Pongratz (geb. 1978) Geschichten. Sie arbeitet als Personalverrechnerin und lebt in einem Haus mit Garten in Leibnitz (Steiermark). Sie verreist gerne, mag die Natur und liebt es, mit Familie oder Freunden den Garten zu genießen.

Zahlreiche Kurzgeschichten wurden in den unterschiedlichsten Anthologien veröffentlicht. 2008 erschien ihr erstes Kurzgeschichtenbuch »Peinlich, peinlich!« Verlag Edition Weinviertel.

Der net-Verlag (www.net-verlag.de) veranstaltet laufend unterschiedliche Wettbewerbe bezüglich Kurzgeschichten und Kurzromanen und gibt neuen und gestandenen Autoren eine Chance bei der Veröffentlichung ihrer eigenen Werke. Seit der Gründung in 2009 hat der Verlag bereits über 170 Bücher herausgebracht.

