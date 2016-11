Mit Geschenken und Geschichten im Gepäck - Bazaar Berlin schließt mit Besucherplus (FOTO)

- 500 Aussteller aus 60 Ländern boten Kunsthandwerk von allen

Kontinenten

- Interesse an fair gehandelten Produkten weiter gewachsen

- Der nächste Bazaar Berlin findet vom 8. bis 12. November 2017

statt



Mit einem Besucherzuwachs gegenüber dem Vorjahr ist am Sonntag der

Bazaar Berlin 2016 zu Ende gegangen. Insgesamt rund 38.000

Besucherinnen und Besucher kamen zur 55. Auflage der exotischen

Shoppingmeile unter dem Berliner Funkturm und ließen sich von 500

Händlern und Produzenten aus 60 Ländern zu einer faszinierenden

Shopping- und Informationstour rund um die Welt einladen. Dabei

entsprachen die Angebote an hochwertigem Kunsthandwerk, an Mode,

Schmuck, Accessoires und anderen Produkten exakt ihren Wünschen, denn

mehr als 95 Prozent der befragten Besucher zeigten sich zufrieden mit

ihrem Bazaar-Bummel. Mehr als neun von zehn äußerten die Absicht,

auch den nächsten Bazaar Berlin im November 2017 besuchen zu wollen.



Ebenso positives Feedback gab es von den Ausstellern. Barbara

Mabrook, Projektleiterin des Bazaar Berlin, hebt einen Aspekt

besonders hervor: "Viele Aussteller sind begeistert von dem Publikum,

das sie hier in Berlin antreffen. Die Besucherinnen und Besucher

seien sehr aufgeschlossen, interessiert und informiert, zugleich aber

auch preis- und qualitätsbewusste Konsumenten. Häufig habe ich von

Ausstellern gehört, der Bazaar Berlin ist in dieser Stadt

goldrichtig."



Schon in den vergangenen Jahren hatte sich ein wachsendes

Interesse für den Fair Trade Market der Veranstaltung abgezeichnet.

In diesem Jahr konnten die fair gehandelten Produkte zum ersten Mal

die Spitzenposition im Ranking der Ausstellungsbereiche erringen -

noch vor Schmuck/Modeschmuck und Bekleidung/Mode.



Rund 91 Prozent der Befragten gaben an, mit Kaufabsichten auf den

Bazaar Berlin gekommen zu sein, mehr als 52 Prozent waren auf der



Suche nach Weihnachtsgeschenken. Die durchschnittlichen Ausgaben der

Privatbesucher entsprechen mit 130 Euro etwa denen von 2015. Das

bedeutet für die Produzenten und Händler mehr als 4,9 Millionen Euro

Umsatz.



Berlin auf dem Weg zur "Fairtrade Town"



Das Thema fairer Handel spielte sowohl auf dem Fair Trade Market

als auch im Rahmenprogramm des Bazaar Berlin 2016 eine große Rolle.

"Fair handeln - für eine gerechte Welt" war das Motto der

vielseitigen und spannenden Angebote des Schülerprogramms. Dabei

konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen über soziale

Verantwortung, nachhaltige Produktion, faire Partnerschaften und

faires Miteinander vertiefen. 38 Schulen und rund 1.170 Schüler aus

Berlin und Brandenburg nahmen in diesem Jahr daran teil.



Die Koalitionsvereinbarung des neuen Berliner Senats sieht vor,

für die gesamte Stadt den Titel "Fairtrade Town" zu erlangen. Mit der

Gründung einer entsprechenden Steuerungsgruppe während des Bazaar

Berlin wurde ein wichtiger Schritt auf diesem Weg gegangen. Bereits

auf der Gründungsveranstaltung wurde deutlich, welche großen

Potenziale die Hauptstadt für die Ausweitung des Fairen Handels

bietet. Nicht nur der Einzelhandel und die Gastronomie in der Stadt,

sondern auch Vereine, Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen und

Universitäten sind bereits für den Fairen Handel engagiert und haben

ein noch stärkeres Engagement zugesagt. Mehr unter

www.fairtradetown.berlin.



Über Bazaar Berlin



Als "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet die

internationale Verkaufsausstellung für hochwertiges Kunsthandwerk,

Mode, Schmuck und Accessoires aus aller Welt inzwischen unter dem

Namen "Bazaar Berlin" statt. Rund 40.000 Besucher kommen alljährlich

im November in die Messehallen am Berliner Funkturm, um

außergewöhnliche Geschenke aus aller Welt für sich und zum

Verschenken zu erwerben. Veranstalter des Bazaar Berlin ist die Messe

Berlin GmbH. Mehr unter www.bazaar-berlin.de.







