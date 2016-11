Unterhaltung aus der Steckdose

Musik ist aus unserem Leben nicht weg zu denken. So lange es die Menschheit gibt, lieben die Leute Musik. Ebenso gehören Nachrichten und Unterhaltung zu unserem Alltag.

Dank Radio, TV und Internet steht der Genuss der Medien eigentlich immer zur Verfügung.



Noch vor wenigen Jahrzehnten galt das klassischen Radio als Hauptmedium der akustischen Unterhaltung. Heute stehen viele verschiedene Medien zur Verfügung: MP3-Player, Smartphone und Internetradio haben die klassischen Medien ergänzt.



Diese neuen Medien machen es möglich, praktisch an jedem Ort seine Lieblingslieder und die neusten Nachrichten zu hören. Trotz der neuen Technik, die einen ortsunabhängigen Konsum ermöglichen, nutzen die Deutschen diese Medien am häufigsten immer noch zu Hause.



Wie schön ist es, wenn man z.B. morgens ins Bad kommt und mit seinem Lieblingsradiosender in den Tag starten kann. Doch besonders im Badezimmer gibt es zumeist wenig Raum für große Hifianlagen. Auch das klassische Kofferradio ist nicht mehr unbedingt topaktuell. Eine praktische und zugleich formschöne Lösung stellt ein Unterputz-Radio dar.



Das Unterputz-Radio ist eine sehr platzplatzsparendesparende Antwort. Das Radio befindet sich unmittelbar neben dem Lichtschalter oder der Steckdose. Es verschwindet nahezu unsichtbar in der Zimmerwand. Die Bedienung ist so simpel wie bei einem Lichtschalter.



Durch den geringen Platzbedarf eignet sich ein Unterputzradio auch für andere Orte in der Wohnung oder im Haus, wo für eine Hifianlage kein Raum ist. Das kann sowohl im Wohnzimmer aber auch in der Küche sein.



Ein Unterputzradio kann auch eine Option zum Wecker darstellen, da die meisten Geräte über einen Timer verfügen.



Der Name Unterputz-Radio verrät auch das Grundprinzip. Das Radio wird in einer Unterputzsteckdose verbaut. Dazu wird einfach eine vorhandende Steckdose entnommen und durch das Unterputzradio ausgetauscht. Für den geübten Hobbyhandwerker ist das keinerlei Problem. Ansonsten ist eine Elektriker der richtige Ansprechpartner für den Einbau.





Allerdings ist es nicht einfach das passende Unterputzradio zu wählen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Modelle auf dem Markt. Es gibt sie mit den verschiedensten Ausstattungsoptionen. Dazu kommt, dass einige Hersteller noch umfangreiches Zubehör anbieten, während andere Hersteller mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. Hier kann man schnell den Überblick verlieren.



Glücklicherweise ist nun das neue Webportal www.unterputz-radios.de gestartet. Hier wird dem Interessierten eine gute Übersicht über die diversen Unterputzradio geboten. Im Vergleich kann jeder die Eigenschaften abgeleichen und das für ihn passende Variante finden.



Wer mehr über das Thema Unterputzradio erfahren möchte, wird auf dem Portal im großen Ratgeberbereich fündig.





http://www.unterputz-radios.de/



Auf dem Webportal www.unterputz-radio.de findest man alles Wissenswerte, Neuigkeiten und Ratgeber mit Checklisten zum Kauf eines Radios im Steckdosenformat. Darüber hinaus gibt es Tipps zur Auswahl und zur Montage eines Unterputzradios. Damit der Sound im Schalterdesign perfekt wird, stellen wir auch nützliches Zubehör vor.

