Frankfurter Rundschau: Erschreckend alternativlos

(ots) - Nein, Angela Merkel wird die Wahl 2017 nicht

verlieren, dazu unterscheidet sich die politische Konstellation in

Deutschland zu stark vom System jenseits des Atlantiks. Die Kanzlerin

wird vielleicht sogar vom Einzug der AfD in den Bundestag

profitieren, weil er die ohnehin schwache Alternative Rot-Rot-Grün

endgültig unmöglich macht. Als Kanzlerin alternativlos ist sie also

wahrscheinlich wirklich. Und genau das ist das Erschreckende an

dieser Kandidatur. Politische Alternativen zu Merkels

Austeritätspolitik in Europa, zur Verweigerung einer gerechteren

Steuerpolitik, zur einseitigen Belastung der Versicherten in den

Sozialsystemen, zur halbherzigen Energiewende und zu vielem anderen

gäbe es ja durchaus. Sie haben nur, weil von keiner starken

politischen Kraft konsequent betrieben, so gut wie keine Chance. Das

treibt den Rechten viele der Enttäuschten in die Arme, und deshalb

ist es unglaubwürdig, Merkel zum Bollwerk gegen rechts zu

stilisieren.







Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Frankfurter Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 16:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1426680

Anzahl Zeichen: 1284

Kontakt-Informationen:

Firma: Frankfurter Rundschau

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 142 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung