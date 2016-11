"WDR Sport inside:" Schwarzhandel um Olympia-Tickets laut Ermittlern größer als angenommen

(ots) - Bei den Ermittlungen wegen illegalen Handels mit

Tickets bei den Olympischen Spielen 2016 haben die brasilianischen

Strafverfolgungsbehörden neue Erkenntnisse gewonnen. So habe der Fall

um den irischen Sportfunktionär Patrick Hickey sowie weitere des

Schwarzhandels mit Olympia-Tickets verdächtige Personen weitaus

größere Dimensionen als bisher bekannt. Der in Rio de Janeiro

zuständige Staatsanwalt Marcos Kac teilte dem WDR mit, dass nach

derzeitigem Ermittlungsstand die "Operation um einiges organisierter"

sei als während der Spiele angenommen. Zu sehen ist der Beitrag im

WDR-Hintergrundmagazin "Sport inside" (Sonntag, 20.11.2016, 22.05 Uhr

im WDR Fernsehen und danach in der WDR-Mediathek).



Generell laufe das Geschäft mit überteuerten Tickets laut Kac

bereits seit 2002: "Wir sprechen womöglich über eine Operation, die

einen Profit zwischen 70 und 100 Millionen Euro generiert hat. Denn

dieses Geschäft läuft seit den Winterspielen in Salt Lake City."

Patrick Hickey, bis dahin Mitglied im Vorstand des Internationalen

Olympischen Komitees, war am Tag nach der Eröffnung der Spiele in Rio

de Janeiro verhaftet worden. Ihm werden unter anderem Geldwäsche,

Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung

vorgeworfen. Nach seiner Verhaftung beteuerte er seine Unschuld. In

dieser Woche gestatteten ihm die brasilianischen Behörden die

Ausreise. Nach WDR-Informationen wird der Prozess gegen ihn und

weitere Mitangeklagte wegen der Dimension des Falls frühestens in

einem halben Jahr beginnen.



