Berliner Zeitung: Kommentar zum erneuten Kanzlerkandidatur von Angela Merkel:

(ots) - Um eine vierte Amtsperiode soll es nun also gehen.

An ihrem Ende hätte sie dann Helmut Kohl eingeholt, mit 16 Jahren

Amtszeit der bisherige Rekordhalter unter den Kanzlern. Noch ein

Superlativ wäre das. Sie ist ja schon: die erste Frau, die erste

Ostdeutsche, die erste Wissenschaftlerin im Bundeskanzleramt. Sie war

bei Amtsübernahme jünger als alle ihre Vorgänger und ist jetzt in

Europa, auch im G7-Kreis, die dienstälteste Regierungschefin. Sie

gilt als mächtigste Frau der Welt. Ganz schön viel auf einmal.







Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00

Fax: +49 (0)30 23 27-55 33

bln.blz-cvd(at)berliner-zeitung.de



Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Berliner Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 16:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1426684

Anzahl Zeichen: 847

Kontakt-Informationen:

Firma: Berliner Zeitung

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung