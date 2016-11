Musikalischer Leseabend in Berlin am 24.11.2016, 19.00 Uhr

Musik trifft auf Buch

Claudia Lekondra, Hermann Pigeon, Catiwompus laden zum musikalischen Leseabend

(firmenpresse) - Die Berliner Autorin Claudia Lekondra liest aus ihrem Roman"Und nichts die Stunde uns wiederbringen kann" unter der musikalischen Begleitung von Hermann Pigeon (Klavier) und dem Duo Catiwompus im Haus "das bunte Leben"- Heiligendammer Straße 24 - 14199 Berlin-am 24. November 2016 - um 19.00 Uhr - Einlass 18.30 Uhr, Eintritt 5,00 Euro. Reservierung wird empfohlen

Der erstmals im Jahre 2002 veröffentlichte Roman wurde in diesem Jahr in einer vollständig überarbeiteten Fassung neu aufgelegt.

Es ist die Geschichte der Jugend der 80er Jahre. Europa getrennt in Ost und West. In einem Dorf an der Adria des ehemaligen Jugoslawiens treffen im Sommer 1985 junge Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern aufeinander. Ihr jugendlicher Idealismus lässt sie glauben, gesellschaftlich etwas positiv verändern zu können. Doch mit den Jahren müssen sie feststellen, dass der jugendliche Idealismus sie nach und nach verlässt und jeder von ihnen den Platz in der Gesellschaft einnehmen wird, der ihnen längst vorgegeben ist.

Eine Lesung mit musikalischer Untermalung, eine perfekte Ergänzung für einen gemütlichen entspannten Herbstabend im Haus das bunte Leben in Berlin.

Zum ersten Mal treffen die Musiker und die Autorin zu einem gemeinsamen Projekt aufeinander.



http://www.henkeverlag-berlin.de



Der henkeverlag-berlin wurde 2002 von der Berliner Buchautorin Claudia Lekondra gegründet. Anlass der Idee, einen eigenen Verlag zu gründen, lag seinerzeit in der Veröffentlichung Ihres ersten Romans. Zwischenzeitlich sind vier Romane der Autorin Claudia Lekondra beim henkeverlag-berlin erschienen.



henkeverlag berlin

Grolmanstraße 39, 10623 Berlin

