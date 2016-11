Edler Rundumschutz für neue MacBooks

Ob für MacBook Pro 13 oder 15: Die stilvolle Hülle Hampshire aus Merino-Wollfilz und Naturleder sitzt in jedem Fall wie angegossen

(firmenpresse) - Hamburg, im November 2016 – Stolze Besitzer eines neuen Apple-Flaggschiffs sind in diesem Jahr leicht zu beschenken: Rechtzeitig zum Fest bietet die Hamburger Manufaktur Pack & Smooch die Laptophülle Hampshire jetzt maßgeschneidert für die neuen Varianten des MacBook Pro an. Das schlanke Sleeve aus handverarbeiteten Naturmaterialien gibt es passend für die 13-Zoll Modelle mit und ohne Touch Bar/Touch ID und für das MacBook Pro 15 mit Touch Bar. Und auch für zahlreiche MacBook- und iPad-Oldies ist der zeitlose Klassiker nach wie vor erhältlich.



Pack & Smooch verarbeitet in der hauseigenen Werkstatt ausschließlich hochwertigen Merino-Wollfilz. Dieses Naturmaterial ist äußerst robust und weich zugleich – und bietet somit genauso sicheren Schutz vor Stößen wie vor Kratzern. Der besonders dichte Wollfilz aus extrafeiner Merinowolle ist zudem wasserabweisend, wenig schmutzanfällig und pflegeleicht. Neben seiner angenehmen Haptik wirkt es zudem isolierend und kann an kalten Tagen sogar zu einer längeren Akkuleistung beitragen.



Die farblich abgestimmte Griffapplikation aus pflanzlich gegerbtem Premium-Echtleder sorgt für Stabilität und unterstreicht den edlen Stil der minimalistisch designten Hülle. Als praktisches Extra verfügt das Sleeve über eine schmale Fronttasche mit Platz für kleine Alltagshelfer wie das Smartphone oder eine externe Festplatte. Die Hülle lässt sich mit den ultraflachen Magnetverschlüssen sicher schließen und leicht öffnen. Diese befinden sich in der Vordertasche, so dass sie keinen direkten Kontakt mit dem MacBook haben.



Hampshire gibt es in den Kombinationen grauer Wollfilz mit hellbraunem Leder sowie aus anthrazitfarbenem Wollfilz mit dunkelbraunem Leder.



Preis und Verfügbarkeit

Die Hülle für das Macbook Pro 13 kostet 69,90 Euro, für das MacBook Pro 15 74,90 Euro, jeweils inkl. MwSt. Hampshire ist im Online Shop von Pack & Smooch erhältlich, außerdem bei Gravis, amazon.de, etsy, dawanda und weiteren Anbietern.





Weitere Informationen sind abrufbar unter:

http://www.pack-smooch.com/de/laptop-huellen/apple.html







http://www.pack-smooch.com/de



Pack & Smooch wurde 2010 von Produktdesigner Clemens Burkert gegründet, der das Unternehmen heute gemeinsam mit seinem Bruder Matthias Burkert leitet. Die junge Hamburger Manufaktur designt und fertigt hochwertige Hüllen für Smartphones, Tablets und Laptops von Apple, Samsung und anderen Herstellern sowie elegante Lifestyle-Accessoires. Zum Einsatz kommen ausschließlich natürliche Materialien wie Merino-Wollfilz und unbehandeltes, rein pflanzlich gegerbtes Rindsleder. Diese werden in der hauseigenen Werkstatt in Handarbeit verarbeitet. Vom Entwurf bis zum fertigen Ergebnis werden alle Produkte zu 100 Prozent in Deutschland hergestellt – fair, umweltfreundlich und nachhaltig. Weitere Informationen: http://www.pack-smooch.com/de/.

