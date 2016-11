WAZ: Angela Merkel - wer auch sonst?

- Leitartikel von Andreas Tyrock

zur erneuten Kandidatur der Kanzlerin

(ots) - Angela Merkel tritt nicht mehr an. Sie will das Feld

den Jüngeren in der CDU überlassen. Das wäre am Wochenende eine

Meldung gewesen, die das politische Deutschland aufgerüttelt hätte.

So aber gab Angela Merkel das bekannt, was ohnehin jeder wusste: Sie

kandidiert erneut für den CDU-Vorsitz und das Kanzleramt. Wer auch

sonst? Wer sonst in der Partei wäre derzeit in der Lage, die

Christdemokraten und insbesondere dieses Land zu führen? Angela

Merkel steht für Erfahrung, für Stabilität, für Verlässlichkeit. Für

die Union ist dies Fluch und Segen zugleich.



Wenn es um den reinen Machterhalt geht, war Angela Merkel bisher

eine sichere Bank. Sie holte der CDU die Mehrheiten und den

Abgeordneten die Mandate. Deshalb konnte sie der Bundestagsfraktion

in den vergangenen Jahren einiges zumuten. So mancher

CDU-Parlamentarier ballte insbesondere in der Flüchtlingspolitik und

mit Blick auf die Sozialdemokratisierung der Partei die Fäuste in der

Tasche, fügte sich dann aber doch dem Willen der Chefin.



An der Basis sieht dies etwas anders aus, zumal es dort weniger

oder gar keine Abhängigkeiten von Merkel gibt. Gerade dem

konservativen Flügel der Partei ist die politische Heimat abhanden

gekommen, dort rumort es teilweise gewaltig. Dass Horst Seehofer und

seine CSU diese Lücke in Bayern ausfüllen, ist dabei nur ein

schwacher Trost. Zumal die Christsozialen beim Fischen am

konservativen, rechten Rand bisweilen die Grenzen

verantwortungsvoller Politik überschreiten. Erschwerend kommt für die

CDU hinzu, dass Angela Merkel und ihr ausgeprägter Machtinstinkt es

seit Jahren nicht zulassen, dass sich jemand aus der zweiten Reihe

der Partei nachhaltig profiliert. Auch deshalb gibt es auf die Frage

"Wer sonst?" keine Antwort.



Dennoch geht Angela Merkel mit ihrer Kandidatur ein weitaus

größeres Risiko ein als in den vergangenen Amtsperioden. Zwar spricht



einiges dafür, dass die Union stärkste Kraft und Angela Merkel

Bundeskanzlerin bleibt - aber die sichere Bank für ihre Partei ist

sie nicht mehr. Die Kanzlerin, früher Garant des Ausgleichs,

polarisiert und mobilisiert ihre Gegner. Nicht zuletzt die US-Wahlen

haben gezeigt, dass das Wählerpotenzial der Unzufriedenen einiges

bewegen kann. Zumal Angela Merkel ein Deutschland führt, das

verunsichert und gespalten ist wie selten zuvor. Ein Land, das in der

Euro- und Finanzkrise seine Stärke zeigte, in dem aber auch

wirtschaftliche Erfolge die Verlustängste nicht vertreiben konnten.

Ein Land, in dem die Kanzlerin vor allem durch die offenen Grenzen in

der Flüchtlingskrise viel Vertrauen einbüßte, das sie trotz einer

zuletzt restriktiven Asylpolitik nicht zurückgewinnen konnte. Ein

Land, in dem der Ton deutlich rauer geworden ist und Beleidigungen

vor allem im Internet zur Tagesordnung gehören. Und das alles in

einem Europa, das eine seiner größten Vertrauens- und Existenzkrisen

durchlebt.



Wer sich jetzt noch die politische Unberechenbarkeit des neuen

US-Präsidenten Trump, das rücksichtlose Machtstreben des russischen

Präsidenten Putin und das diktatorische Vorgehen des türkischen

Präsidenten Erdogan vor Augen führt, könnte die Frage stellen, warum

sich Angela Merkel das alles noch einmal antut. Pflichtbewusstsein?

Die Freude am Regieren? Die Lust an der Macht? Die historische

Herausforderung? Eine Mischung aus allem? Oder einfach die Tatsache,

dass ein Rückzug einer Kapitulation gleichkäme? Und das nach zwölf

Jahren im Amt? Nein, das wollte sie nicht zulassen. Auch deshalb

tritt Merkel noch einmal an.







