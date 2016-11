NRZ: Weil niemand anderes da ist-von MANFRED LACHNIET

(ots) - Was für eine Inszenierung: Zunächst lobte Barack

Obama sie über den grünen Klee, gestern Abend die Sondersendung im

Fernsehen. Mehr Werbung geht kaum. Und so dürfte unser Land im Herbst

2017 erneut auf Merkel als Kanzlerin - und schon wieder auf eine

Große Koalition zusteuern. Wenn - ja wenn die Meinungsforscher sich

nicht irren - siehe Brexit und Trump. Angeblich befürworten 58

Prozent der Bundesbürger die Neuauflage der Merkelschen Regentschaft.

Weil niemand anderes zur Verfügung steht. Keiner von 80 Millionen...

Dass es so gekommen ist, hat unmittelbar mit der Art und Weise ihrer

Regentschaft zu tun: Sie entscheidet nicht, sondern handelt auf

Sicht. Politische Überzeugung ist ihr kaum wichtig. Merkel ist zwar

Christdemokratin, aber ebenso grün, und sozialdemokratisch sowieso.

Kein Wunder, dass vielen Menschen die Orientierung fehlt. Die Große

Koalition wirkt wie politischer Einheitsbrei. In der Folge sind

bereits die Ränder erstarkt, vor allem ganz rechts. Es rächt sich,

dass die großen Parteien ihre grundgesetzliche Bestimmung als Träger

der politischen Willensbildung in den letzten Jahren aus den Augen

verloren haben. Kaum ein Schüler kann sagen, worin CDU, SPD oder

Grüne sich nennenswert unterscheiden. Erwachsenen dürfte es kaum

anders ergehen. Merkels CDU spürt dies natürlich, Unmut kommt aus den

eigenen Reihen. Doch da sie Meisterin des Abbügelns ist, bellt selbst

CSU-Chef Seehofer nicht mehr so laut wie vor einigen Wochen. Merkel,

so scheint es, hat in der Berliner Blase alle im Griff. Aber so darf

es nicht weitergehen. Wenn nächsten Herbst tatsächlich die Neuauflage

der Großen Koalition kommt, dann denken noch mehr Menschen ans

Durchwurschteln oder an Machterhalt. Unserer Demokratie wird das

nicht guttun. Denn zu vieles ist weiter ungelöst: nicht nur beim

Thema Flüchtlinge. Auch bei Infrastruktur, Bildung und sozialer



Schieflage besteht ein großer Nachholbedarf. Die Parteien müssen also

viel intensiver hinhören, was die Menschen im Land wirklich bewegt -

und daraus ihr Handeln ableiten. Zwar haben sie das bereits zigfach

beteuert, aber noch immer nicht umgesetzt. Wenn Merkel nicht

irgendwann unwürdig abgehen will, dann muss sie ihrer Partei mehr

Raum fürs eigene Profil geben; dazu zählt auch ihre Nachfolge.

Deutlich Kante zeigen muss indes auch die SPD. Sie wird als

politische Kraft erst wieder groß sein, wenn jeder Schüler aufsagen

kann, wofür die Partei eigentlich steht.







Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion



Telefon: 0201/8042616



Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 19:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1426697

Anzahl Zeichen: 2929

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 144 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung