Lausitzer Rundschau: Der Anfang vom Ende



Angela Merkel tritt erneut für die CDU an

(ots) - Theoretisch ist Angela Merkel nur Kandidatin,

faktisch aber bedeutet ihre Erklärung mit großer Wahrscheinlichkeit:

vier weitere Jahre Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nur der

Koalitionspartner ist offen. In Zeiten wie diesen ist das für Europa

und die Welt erst einmal eine gute Nachricht. Merkel hat national wie

international einen klaren, berechenbaren Standpunkt. Sie ist

Transatlantikerin und Europäerin durch und durch, sie kann den

Nationalismus nicht leiden, ebenso nicht gesellschaftlichen und

ökonomischen Stillstand. Sie sucht Bündnisse und meidet außen- wie

innenpolitische Konfrontationen, so lange es irgendwie geht. Sie

verteidigt den Standpunkt der Menschlichkeit in der Flüchtlingskrise.

Das alles ist in einer Welt der Hitzköpfe, Machos, Zyniker und

politischen Spieler wertvoller denn je. Four more years, vier weitere

Jahre, ruft anders als noch 2009 und 2013, aber dennoch jetzt

niemand. Im Gegenteil, Merkels vierte Kanzlerkandidatur ist auch eine

Kandidatur aus Verlegenheit. Die Union hat niemanden anderen. In

einem ganzen Regionalteil der Partei, in der CSU, denkt man innerlich

sogar schon wie die Rechten: "Merkel muss weg." Man traut sich nur

nicht, daraus eine offizielle Position zu machen, weil man um die

Konsequenzen bei der eigenen nächsten Landtagswahl fürchtet. Nicht

aus Respekt vor der Kanzlerin. Angela Merkel geht diesmal schwächer

denn je ins Rennen. Und die Frage wird sein, ob sie so überhaupt noch

die Impulse setzen kann, die dieses Land braucht. Ob sie noch genug

Rückhalt in den eigenen Reihen findet und sich durchsetzen kann, wenn

es strittig wird. Falls sie die Wahl gewinnt, wird es eine

Kanzlerschaft mit verringerter Autorität sein, die eine fünfte

Wiederholung ganz sicher nicht zulassen wird. So gesehen war die

Entscheidung vom Sonntag auch der Anfang vom Ende. Damit rückt die

tragische Seite dieser vierten Kanzlerkandidatur in den Fokus: Den



besten Zeitpunkt, um abzudanken, nämlich auf dem Höhepunkt, den hat

nun auch Angela Merkel verpasst. Wie Helmut Kohl, der schließlich

abgewählt wurde, wie Konrad Adenauer, den die Union seinerzeit

regelrecht aufs Altenteil drängen musste. Merkel hatte es

ursprünglich anders machen wollen. Aber wie es so ist: Immer fühlte

sie sich gerade unentbehrlich, immer war das Risiko ausgerechnet für

die kommende Wahl zu groß. 2021 aber wird es noch schwieriger werden,

vor allem für ihre Partei, wenn die noch weitere vier Jahre als

"Mutti"-Wahlverein im Passiv-Modus vor sich hindümpelt. Wenn Angela

Merkel sich also überlegt, was sie in den nächsten vier Jahren mit

sich und ihrer Macht zum Wohle aller noch anstellen kann, sollte

"Nachfolger aufbauen und sauberen Abgang planen" ganz oben auf ihrer

Aufgabenliste stehen.







