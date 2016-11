Tim Taylor unterstützt die Netz Ausbildung von Kindern

(firmenpresse) - Raus aus der Klasse, rein ins Netz. Amerikanische Eltern schicken ihre Kinder verstärkt zum Online-Unterricht statt zu unattraktiven Unterrichtsfächern. Deutsche Schulen und Bildungsforscher zögern derzeit noch. Verliert die Bundesrepublik damit den Anschluss? Oder ziehen die USA mit den Web-Stunden sozial inkompetente Nerds heran? Warum wendet die mächtige Partnervermittlung Tim Taylor hohe Geldsummen auf, um Kinder zu Internet Profis zu machen?

Internet Riese Tim Taylor Partner Computer Group

Bei Tim Taylor Partner Computer Group entstehen nicht nur Dienstleistungen in 22 Ländern rund um den Erdball, sondern auch Ideen, die den Services der Partnervermittlungen revolutionieren. Dieser innovative Geist zeichnet alle Menschen im Tim Taylor Team aus. Er beeinflusst alles - von ausgezeichneten Technologien des Unternehmens bis hin zum Tim Taylor Engagement für die Umwelt. Und ohne die Vielfalt der Tim Taylor Mitarbeiter und Tim Taylor Franchisenehmer, verbunden mit deren wertvollen Ideen, wäre all dies undenkbar. Ein Leitsatz zur Ansprache auf dem Arbeitsmarkt lautet deshalb: Kommen Sie zu Tim Taylor und helfen Sie uns, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.

Perfekte Internetlösungen für Tim Taylor Mitglieder und Mitarbeiter

Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Netz lautet die Devise des children understand internet Unterstützerprojektes der Taylor Gruppe. ist der Projektname dafür bei Tim Taylor. Das Unternehmen stellt ab dem Jahr 2017 jährlich eine Million US Dollar bereit für Projekte, die dem Lernprozess von Kindern im Umgang mit dem Internet dienen. Das Wachstum wird sich so lange fortsetzen, bis Schüler künftig gut die Hälfte ihrer Kurse an einer Online-High-School belegen werden, schätzt Bildungsforscherin Linn McCluskey. Bereits 2018 könne es so weit sein.

Tim Taylor erkannte den Trend der Zukunft

Im Gegensatz zu Erwachsenen gibt es bei Jugendlichen praktisch keine Trennung zwischen online und offline, wie eine Studie zeigt. Da verschmilzt online und analoges Leben total. Auch diesen Trend hat man bei Tim Taylor vor Jahren bereits erkannt und in den Markt der Partnervermittlungen integriert. Die perfekte Schnittstelle zwischen der realen und der virtuellen Welt hat man im Tim Taylor Team genau definiert. Bei der aussergewöhnlichen Premium Partnervermittlung Tim Taylor Partner Computer Group, kurz TTPCG, werden Vorteile der herkömmlichen Art der Partnervermittlung perfekt mit den Vorteilen der online Plattformen verbunden. Wir sind zum Glück schon vor Jahren aufgewacht und nutzen unseren Vorsprung für Innovationen, Investitionen, mehr Arbeitsplätze und mehr Franchise Partnerschaften, so Marlene Dawson Ressortleiterin der TTPCG. Das Tim Taylor Technik Team blickt derzeit wieder über den Tellerrand der Branche. Themen wie die ständige Vernetzung mit unseren Mitgliedern werden uns noch weiter von der Konkurrenz absetzen und unseren Mitgliedern noch schneller die Tür zum ersehnten Partnerglück öffnen. Das sind Gründe, warum die kommende Generation voll internettauglich sein sollte. Die Neuen Medien zu kennen und zu beherrschen, das ist nicht nur wichtig für den beruflichen Erfolg, sondern auch für die Bildung der Persönlichkeit.

Sie haben einen Pressebericht der Autorin Julia Wade, Mena, AR 71953 gelesen. Vielen Dank dafür!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.partner-computer-group.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

TTPCM ist ein noch junges Unternehmen. Von der Konzernmutter TTPCG Inc. USA im Jahr 2003 gegründet, startete das Team mit acht Mitarbeitern. Marken schaffen Begehrlichkeiten und fördern so den Umsatz. Mit einem ganzheitlichen Marketingkonzept schaffte das Tim Talor Team die Grundlage für die Marke TTPCG und die Vermarktungsstrategie. Heute sind in vier Ländern 93 Marketingmacher für TTPCM LLC USA und TTPCM Ltd. Europe am Werk.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Tim Taylor Partner Computer Marketing

PresseKontakt / Agentur:

Tim Taylor Partner Computer Marketing

Karlheinz Möller

Wilhelm-Röntgen-Str. 24-26

63477 Maintal

marketing(at)ttpcg.us

+49.6181.4233882

http://www.partner-computer-group.com



Datum: 20.11.2016 - 20:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1426700

Anzahl Zeichen: 3635

Kontakt-Informationen:

Firma: Tim Taylor Partner Computer Marketing

Ansprechpartner: Harry Baker

Stadt: Maintal

Telefon: +49.6181.4233882





Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung