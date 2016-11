Chesterfield im neuen Style

Mit einer modernen Chaiselongue, edlen Sofas und bequemen Sitzgarnituren im klassischen Chesterfield-Look bringt massivum lässige Gemütlichkeit in Wohnräume und Büros

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im November 2016 – Ein komfortabler Liegesessel lädt zu erholsamen Stunden ein – und kann dabei auch richtig chic sein. Mit der großzügigen Chaiselongue aus echtem Leder im typischen Rautenmuster interpretiert massivum den zeitlosen Chesterfield-Stil jetzt in neuer Frische. Das ausgefallene Möbelstück ist dabei nicht nur besonders bequem, sondern wirkt als eleganter Hingucker in Wohnräumen oder Büros. Dabei harmoniert diese Relaxliege sowohl mit modernen als auch mit traditionellen Einrichtungen, genau wie das repräsentative Ecksofa Chesterfield, das reichlich Platz für die ganze Familie bietet. Wer eher klassische Sitzmöbel im britischen Stil bevorzugt, findet bei massivum ebenfalls eine umfangreiche Auswahl in diversen Ausführungen und Farben. So bringen die Sessel und Sofas der Serien Bolton oder Bozen englische Club-Atmosphäre ins Wohnzimmer.



Nobler britischer Chic, harmonische Formen, zeitlose Qualität: Sitzgarnituren wie die Serien Bolton und Bozen von massivum sind robuste Wohlfühlmöbel ohne Verfallsdatum. Sie vereinen Bequemlichkeit und außergewöhnliche Optik. Dafür wird echtes Leder von Hand vernäht. Auch das massive Hartholzgestell, das für dauerhafte Robustheit sorgt, wird in sorgfältiger Handarbeit gefertigt. Solide Federkerne bieten einen hohen Sitzkomfort. Mit den Lederklassikern lassen sich gleichermaßen gemütliche wie repräsentative Sitzbereiche einrichten. Die Zwei- und Dreisitzer sowie die passenden Sessel können variabel kombiniert werden. Bei der Serie Bolton ist das Leder glatt, die Linie Bozen weist das typische Chesterfield-Rautenmuster auf. Besonders repräsentativ wirkt ein großzügiges Ecksofa in diesem unverkennbaren Stil – es macht nicht nur im Wohnzimmer eine gute Figur sondern strahlt auch in Büros oder Lounges außergewöhnliche Eleganz aus. Warme Farben unterstreichen die gemütliche Ausstrahlung der Möbel, die in Dunkelbraun, Grün und Dunkelrot erhältlich sind.



Auch bei der außergewöhnlichen Relaxliege aus der Chesterfield-Serie von massivum können Wohnindividualisten zwischen diesen drei ausdrucksstarken Farbtönen wählen. Das solide Echtleder, die handverarbeiteten Nähte und das Gestell aus Massivholz sorgen für Stabilität und Langlebigkeit, die Schaumstoff-Polsterung für hohe Bequemlichkeit. Zudem sind Ledermöbel pflegeleicht.





massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

