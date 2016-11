Stuttgarter Nachrichten: zu Merkel.

(ots) - Wofür steht Angela Merkel? Außer für

alternativlosen Pragmatismus. Außer für ein unaufgeregtes Weiter so

- selbst auf europäischer Bühne. Nein, wenn die CDU-Chefin auch nach

der Wahl im September nächsten Jahres Kanzlerin bleiben will, muss

sie in anderer, härterer Münze zahlen. Die Wähler werden dann in

der Flüchtlingspolitik klarere Ansagen einfordern, werden wissen

wollen, was mit Steuern und Renten passiert. Verunsichert, aber

links wie rechts mit unappetitlichen Abstraf-Optionen. Die CDU mag

erleichtert sein, auch offiziell 2017 wieder auf Merkel setzen zu

können: Dass eine entscheidende Wähler-Mehrheit das am Ende auch so

sieht, ist höchst ungewiss.







Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd(at)stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426702

Anzahl Zeichen: 1011

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Nachrichten

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung