Das neueste Phicomm-Smartphone Energy 3+ ist ab sofort im Einzelhandel erhältlich

Phicomm hat heute die Produktverfügbarkeit des Mittelklasse-Smartphones Energy 3+ bekannt gegeben. Das neue Android-Smartphone kostet 179 Euro (UVP, inkl. MwSt.) und bietet alles, was ein schnelles LTE-Smartphone heute braucht.

(firmenpresse) - Unterhaching, November 2016 - Auf seinem 5,5-Zoll IPS-Display können Inhalte brillant und farbecht betrachtet werden. Dank LTE und dem leistungsstarken 1,3 GHz-Octa-Core-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher / 16GB ROM-Speicher (erweiterbar um 128GB über MicroSD-Karte) arbeitet das Energy 3+ leistungsstark und effizient zugleich. Die leistungsstarke Kamera mit Dual-LED Blitz hat eine Auflösung von 13 Megapixeln und fängt außergewöhnliche Momente detailgetreu ein. Durch die zwei integrierten LEDs können natürliche Farben (durch Mischen von unterschiedlichen Farbtemperaturen) erreicht werden. Als kleine Besonderheit bietet das Energy 3+ die Fingerdruck-Technologie – eine interessante und sehr einfache Alternative zum gewöhnlichen Entsperrcode.



Das neue Phicomm-Smartphone läuft ebenfalls unter Android 6.0 und hat einen 3650mAH starken Akku verbaut. Es richtet sich an Anwender, die bereits mit einem Smartphone vertraut sind und dieses jetzt auch als Entertainment-Möglichkeit nutzen möchten.







Die Phicomm (Shanghai) Co., Ltd (früher: Shanghai Feixun Communication Co., Ltd). mit dem Markennamen - PHICOMM - ist ein High-Tech-Anbieter von Endgeräten für mobile Kommunikation sowie Netzwerklösungen und Systemtechnik. Um sich auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt zu positionieren, wurde im Herbst 2012 die Phicomm Europe GmbH mit Firmensitz im Süden von München gegründet. Seitdem hat sich PHICOMM auf dem Weg als Anbieter innovativer Kommunikationstechnologie (u.a. Smartphones und Netzwerkprodukte) mit den Schwerpunkten von europaweitem Vertrieb, Service und dem technischen Support schnell etabliert und erfolgreich weiterentwickelt.

Mit der Vision - das Leben unserer Kunden durch innovative Kommunikationstechnologie zu bereichern und neue Erlebniswelten zu schaffen - arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Wir bieten effiziente und intelligente Lösungen für den Privatkunden, Kleinunternehmer sowie für Business-Anwender. Als Geschäftskonzept wird das B2B-Businessmodel in ganz Europa zu ausgewählten Distributions- und Systempartnern zugrunde gelegt. Weitere Informationen finden Sie auf www.phicomm.de und https://www.facebook.com/PhicommEurope/.



