Mittelbayerische Zeitung: Omnipräsentes Phantom / Kommentar zum AfD-Landesparteigag in Ingolstadt

(ots) - In der öffentlichen Debatte ist die AfD

allgegenwärtig. Doch ganz ehrlich: Wer kann aus dem Stand einen

politischen Kopf der AfD in Bayern nennen und ihn mit politischen

Inhalten verknüpfen, jenseits davon, dass er gegen Zuwanderung und

generell gegen das politische Establishment ist? Im Freistaat bleibt

die Partei bisher ein Phantom, agiert abgesehen von Auftritten

umstrittener Bundespolitiker, von innerparteilichen Querelen und

Protesten gegen ihre Politik meist unterhalb der

Wahrnehmungsschwelle. Die neun Prozent, die die AfD in Umfragen

erzielt, sind dem Bundestrend geschuldet. Doch sie haben politisches

Gewicht. Alles spricht dafür, dass bayerische AfD-Politiker 2017 in

den Bundestag und 2018 in den Landtag einziehen werden. Wer aktuell

mit der AfD liebäugelt, sollte deshalb genau hinschauen, wofür die

Partei neben ihrer Anti-Haltung gegen das vermeintliche Establishment

steht. Was ist das für ein Staat, der der AfD vorschwebt - und wie

viel Platz bleibt darin für Andersdenkende? Was sind die

detaillierten Konzepte für alle Politikbereiche, von der Rente bis zu

Steuern? Wie positioniert man sich in landespolitischen Fragen, von

der Dritten Startbahn am Münchner Flughafen bis zum Ärztemangel im

ländlichen Raum? Die AfD ist Sammelbecken für Protestwähler. Doch ein

"Denkzettel" für etablierte Parteien bei den Wahlen 2017 und 2018

hätte Folgen weit darüber hinaus. Die AfD ist dann auf viele Jahre in

den Parlamenten verankert.







