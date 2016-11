Mittelbayerische Zeitung: Eine Schweinerei / Kommentar zur EU-Agrarpolitik

(ots) - Die EU hat viel mehr gute Seiten als ihr die

Menschen zusprechen. In der Agrarpolitik allerdings schreibt sie seit

Jahrzehnten eine Geschichte der Fehlentwicklungen und des Scheiterns.

Gerade ist sie dabei, diese Reihe nahtlos fortzusetzen. Mit der

Initiative, mit den Überschüssen europäischer Landwirte weitere

Schwellenländer wie Mexiko oder Kolumbien zu beglücken, betreibt sie

eine rein egoistische und schädliche Politik: Schädlich für die

Umwelt, für die Bauern in den Exportländern, für die Tiere. Die

Landwirtschaft wird mal subventioniert, um mehr, mal um weniger zu

produzieren. Entstehen Überschüsse, kommen die nächsten Subventionen

in Form von Exportbeihilfen. Profiteure sind in erster Linie die

richtig großen Betriebe und der Handel. Dort landet am Ende der

Großteil unserer Steuergelder, die für die Agrarpolitik ausgegeben

werden. Das muss endlich aufhören. Unsere überschüssige Milch nach

Lateinamerika oder sonst wo hin zu kippen, ist schlicht

unverantwortlich, eine Schweinerei sozusagen.







