Badische Neueste Nachrichten: Die Alternativlose - Kommentar von Rudi WAis

(ots) - Von ehemals knapp 100 Landesministern, die die

Union vor zehn Jahren noch gestellt hat, sind inzwischen nicht einmal

mehr 50 geblieben. Unter anderen Umständen, in einer anderen Partei,

würde in einer solchen Situation die Frage nach der politischen

Verantwortung des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden gestellt. Für

die CDU dagegen ist Angela Merkel, um es in ihren eigenen Worten zu

sagen, alternativlos.







Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten



Badische Neueste Nachrichten

Datum: 20.11.2016 - 20:30

Sprache: Deutsch

