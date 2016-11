Rheinische Post: 2017 muss Merkel in die

Offensive gehen



Kommentar Von Eva Quadbeck

(ots) - Spät, aber nicht zu spät hat Kanzlerin Merkel

angekündigt, noch einmal anzutreten. Die Union hat niemanden, der

größere Chancen hätte, dass Kanzleramt für sie zu erobern. Die

Entscheidung, dass Merkel eine vierte Amtszeit anstrebt, ist also

rational. Dass sich die CSU hinter der Kanzlerin wieder sammeln wird,

entspringt ebenso dieser machtpolitischen Vernunft. Doch ist es auch

gut für Deutschland, wenn Merkel ab 2017 das Land für weitere vier

Jahre regiert? In vielen Bereichen ist ihre Bilanz beeindruckend: In

ihrer Amtszeit ist die Arbeitslosigkeit kontinuierlich gesunken, die

deutsche Industrie macht weltweit lukrative Geschäfte, und Finanz-

und Eurokrise konnten bislang bewältigt werden, ohne dass die Bürger

negative Auswirkungen spürten. Sie hat die Ukraine-Krise eingedämmt

und mit dem Ausstieg aus der Atomenergie Deutschland zum Vorreiter in

der Energiepolitik gemacht. Dennoch befindet sich Merkel an einem

kritischen Punkt ihrer Amtszeit: In der Flüchtlingskrise, in der sie

zu lange den Kontrollverlust über die Einwanderung hinnahm, hat sie

das ohnehin fragile Europa weiter auseinander getrieben und sich

selbst isoliert. Die Flüchtlingskrise hat ihr innenpolitisch einen

erheblichen Vertrauensverlust beschert. Sie, die Vorsichtige, die

Umsichtige, die so oft für ihr Zaudern kritisiert worden war, ließ

mehr Menschen ins Land, als die deutschen Behörden registrieren

konnten. Angst und Verunsicherung folgten bei großen Teilen der

Bevölkerung aus dieser unübersichtlichen Lage, was die AfD bis heute

für sich zu nutzen weiß. Ein Befund ihrer jüngsten Amtszeit ist eben

auch, dass sich die Gesellschaft zu spalten droht in Bürger, die

weiter Verständnis für die repräsentative Demokratie und Deutschlands

Verantwortung in der Welt haben, sowie jene, die das politische

System für verkommen und ungerecht halten. Diese Spaltung aufzuhalten



ist nicht allein eine soziale Frage, da es längst nicht nur die Armen

und Ungebildeten sind, die sich vom politischen Establishment

abwenden. Im kommenden Wahlkampf wird es also vor allem um die Frage

gehen, welche Partei es versteht, den Bürgern ihre Ängste zu nehmen -

Angst vor Terror im eigenen Land und Angst vor sozialem Abstieg. Es

wäre unredlich, zu behaupten, dass beide Themen nicht auch mit der

Flüchtlings- und Integrationspolitik verknüpft sind. Das darf nicht

unter den Teppich gekehrt werden. Merkel wird in die Offensive gehen

müssen, viel mehr als in früheren Wahlkämpfen. Die Kanzlerin muss

2017 um etwas werben, was ihr bislang selbstverständlich zufiel:

Vertrauen.







