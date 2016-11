Weser-Kurier: Kommentar von Markus Peters zu Merkels Kanzlerkandidatur

(ots) - Die Aussichten auf eine vierte Amtszeit mit Angela

Merkel im Kanzleramt sind durchaus zwiespältig. Einerseits ist es

angesichts des Brexit-Schocks, der Trump-Turbulenzen und drohender

Wahl-Desaster in Frankreich oder Italien beruhigend, die rationale

und pragmatische Krisenmanagerin in Berlin an Bord zu wissen.

Andererseits dürften vier weitere Jahre Merkel auch innenpolitische

Stagnation bedeuten. Die längst überfällige Renten- und

Gesundheitsreform zum Beispiel, die der demografische Wandel

erforderlich macht, wird die ewige Kanzlerin auch künftig nicht

anpacken.







