Westfalenpost: Martin Korte zur Kandidatur von Angela Merkel

(ots) - Angela Merkel macht keine halben Sachen. Sie will

nicht in die deutsche Geschichte eingehen als die Bundeskanzlerin,

die an der Flüchtlingskrise gescheitert ist. Einfach aufzuhören, ab

und zu ein paar Vorträge zu halten und die Pension zu kassieren - das

entspricht nicht dem Wesen der zähen Vollblutpolitikerin aus der

Uckermark. Sich in turbulenten Zeiten aus der Verantwortung zu

stehlen - das passt nicht in ihr Bild. Merkel, wer denn sonst!? Auch

die Gegner in den eigenen Reihen müssen einräumen, dass die Union

derzeit keinen anderen geeigneten Kandidaten mit Erfolgsaussichten

aufbieten kann. Trump, Putin, Erdogan: In einer Welt, die aus den

Fugen zu geraten scheint, brauchen wir einen Stabilitätsanker, einen

besonnenen, respektierten und erfahrenen Polit-Profi. Haben CDU und

CSU einen anderen, der in dieses Anforderungsprofil passt? Nein!

Allerdings: Den Mythos der Unbesiegbarkeit hat Angela Merkel

eingebüßt. Ihr sind Fehler unterlaufen, sie hat das Gespür für die

Stimmung in der Bevölkerung verloren, von ihrem "Wir schaffen das"

fühlen sich viele Menschen mental überfordert. Merkel hat Vertrauen

zerstört. Deshalb steht der 62-Jährigen der schwierigste Wahlkampf

ihrer Laufbahn bevor. Es wird nicht reichen, die Sorgen und Ängste zu

registrieren; sie müssen sich auch in politischen Handlungen

niederschlagen. Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Jahren

verändert, Merkel darf nicht stehen bleiben. Sie muss ein Leitbild

für unser Land entwickeln. Eine Kanzlerin, die in ihrer vierten

Amtszeit aus ihren Fehlern gelernt hat, dürfte dann aber nicht die

schlechteste Option sein für das wichtigste Amt im Staat.







Datum: 20.11.2016 - 21:43

