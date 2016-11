Westfalenpost: Jens Helmecke zur Inneren Sicherheit

(ots) - Mit dem Anschlag am 13. November 2015 in Paris ist

islamistischer Terror auch Deutschland erschreckend nah gekommen. Die

subjektiv empfundene Bedrohung nimmt seitdem anscheinend stetig zu.

Sie wird befeuert durch reale Ereignisse wie Silvester auf der Kölner

Domplatte. Nur: So schlimm dies war - es war kriminell, nicht zu

vergleichen mit Paris. Dennoch wundert es nicht, dass der Ruf nach

mehr Sicherheit auch in NRW lauter wird. Gerade deshalb bleibt es

wichtig zu differenzieren, Terror und Kriminalität nicht zu einer

Gemengelage zu verrühren. Die Frage, was der deutsche Staat seit

Paris 2015 für mehr Sicherheit getan hat, ist legitim. Dass

Innenminister Ralf Jäger darauf verweist, dass Polizeipersonal

aufgestockt wird, ist es ebenso. Allerdings ist der Anlass weder

Paris noch Köln, sondern insgesamt steigende Kriminalität bei

sinkender Personalstärke der Polizei in NRW. Auch die Düsseldorfer

Sonderkommission "Maghreb", die sich speziell mit Kriminalität von

Zuwanderern aus Nordafrika beschäftigt, existierte lange vor der

letzten Silvesternacht. Ein Jahr nach Paris gilt, was auch vorher

galt: Video-Kameras und Polizeipräsenz auf der Straße können das

subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern. Terror lässt sich

so simpel nicht verhindern.







Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalenpost

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 21:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1426721

Anzahl Zeichen: 1606

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalenpost

Stadt: Hagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 155 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung