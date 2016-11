Badische Zeitung: Kanzlerin Angela Merkel: Pflicht- und machtbewusst / Tagesspiegel von Chefredakteur Thomas Fricker

(ots) - Die Kanzlerin will es noch einmal wissen. Oder

besser: Sie glaubt, dass sie es noch einmal wissen wollen muss. Die

politische Lage in Deutschland, aber mehr noch in Europa und der Welt

ist schwierig, einen Rückzug hätte sie da wohl als Davonlaufen

empfunden. Trotzdem darf man annehmen, dass das lange Zögern Merkels

mehr war als bloße Koketterie. Längst dürfte ihr klar geworden sein,

dass sie als Garantin sicherer Wahlsiege nicht mehr taugt...

Merkel, die vermeintlich unerbittliche Pragmatikerin, zeigte in der

Flüchtlingskrise Herz und Haltung. Das irritierte viele. Ihre

Mutmacherparole "Wir schaffen das" wurde nicht nur für

Pseudo-Vaterlandsretter von der AfD zum Hasswort, sondern auch für

Teile der CSU. Zwar ist Merkel der bayerischen Unionsschwester

inzwischen weit entgegengekommen, was CSU-Chef Horst Seehofer

neuerdings mit Friedensgesten quittiert. Doch ist bislang unklar, ob

die Union nicht doch mit einem weiter schwelenden Generalkonflikt ins

Wahljahr 2017 zieht. Für die Spitzenkandidatin Merkel wäre dies das

größtmögliche Handicap. http://mehr.bz/bof7915







