(firmenpresse) - Ein Ticket (auch Eintrittskarte genannt) ist ein Inhaberpapier, welches das Recht verbrieft, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, etwa eine Veranstaltung zu besuchen.



Dieser Berechtigungsschein, mit dem der Inhaber eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Anspruch nehmen kann, wird als Fahrkarte bezeichnet.



Wichtig: Bei einer Einzelkarte handelt es sich um eine Eintrittskarte bzw. eine Einzelfahrkarte, die nur zum einmaligen Besuch einer Veranstaltung oder zur einmaligen Nutzung einer Dienstleistung berechtigt (etwa Kinokarte) berechtigt.



Weiterhin ist das Ticket ein beurkundendes Dokument für den Vertrag, der zwischen Dienstleister und Karteninhaber geschlossen wird, etwa ein sogenannter Veranstaltungsbesuchsvertrag.



Verbindlichkeit des Vertrages entsteht dadurch, dass der Veranstalter oder die Vorverkaufsstelle als Stellvertreter des Veranstalters dem Besucher eine Karte übergibt.



Übereinstimmung: Hierbei ist man sich einig, dass das Eigentum nach § 929 BGB (vgl. VI. Rechtliches) an der Eintrittskarte übergehen soll und dass Forderungen gegenüber dem Veranstalter bestehen, auf Lieferung oder Leistung der Veranstaltung.



Die Eintrittskarte ist ein Inhaberpapier, somit ist diese auch übertragbar und nutzbar für jeden, der in Besitz dieses Papiers ist.



Demzufolge muss der Käufer nicht zwingend der Besucher sein, es sei denn, es ist vertraglich vor dem Kauf in den Vertragsbedingungen festgehalten, dass die Eintrittskarte personenbezogen ist. In diesem Fall verliert die Eintrittskarte ihre Übertragbarkeit.



Außerdem muss bei einer Kontrolle ein Lichtbildausweis vorgelegt werden, damit nachweislich bestimmt werden kann, dass der Karteninhaber berechtigt ist, die Veranstaltung zu besuchen.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Ticket-News.Info, Tickets, Eintrittskarten, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Eintrittskarte bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Eintrittskarte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eintrittskarte&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Sonntag dem 20. November 2016 veröffentlicht.







(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Eintrittskarte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dr. Harald Hildebrandt

Datum: 20.11.2016 - 23:30

Sprache: Deutsch

