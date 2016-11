World Green Organisation (WGO) ruft Hongkongs erste 'Weisse Liste' für Babyprodukte mit erhöhten Sicherheitsstandards ins Leben

(ots) - WGO hat zur Wahrung der

Verbrauchinteressen eine Vorgehensweise mit 3-fach gestaffeltem

Schutz entwickelt, um höhere Sicherheitsstandards für Babyprodukte zu

erreichen. Basierend auf dieser Methodologie erstellt WGO eine

'Weisse Liste (White List)' an Babyprodukten für Konsumenten.

http://wgo.org.hk/whitelist/en/lotion.php Das auf 3 Jahre angelegte

Projekt umfasst, beginnend mit Babylotion, verschiedene

Produktkategorien. Ziel dieses Projektes ist es, die Verbraucher über

aktuelle Produktsicherheitsstandards zu informieren und Herstellern

einen Anreiz zur Erfüllung von höheren Standards zu bieten.



Die Methodik des dreifach gestaffelten Sicherheitskonzepts ist wie

folgt: Proben, die von 7 Handelsketten gesammelt werden, durchlaufen

eine chemische Analyse, die spezifische Chemikalien misst (z. B.

Schwermetalle, Methanol und Formaldehyd). Die Produkte werden im

Anschluss daran einer Überprüfung der Inhaltsstoffe nach

internationalen Maßgaben unterzogen, wobei die staatlichen

Vorschriften der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten, Chinas

und Japans Anwendung finden. Die Produkte werden dann mit einer

wirkungsbasierten biologischen Methode getestet, die den Gehalt an

Östrogen-Äquivalenten (Estrogen Equivalent, EEQ) bestimmt. Der

EEQ-Spiegel darf die von der Weltgesundheitsorganisation gesetzten

Standards nicht überschreiten, was wichtig ist, da EEQ das endokrine

System des Menschen beeinflussen und Entwicklungsprobleme für die

nächsten 3 Generationen verursachen. Nur Produkte, die nach dieser

Methodologie bestehen, dürfen auf die 'Weisse Liste'.



Umfrage zeigt, dass über 60% der Befragten nicht wissen, welche

Inhaltsstoffe in ihren Babyprodukten enthalten sind.



WGO hat mittels Fragebögen Daten von über 200 Eltern in Hongkong

erhoben, die Kinder unter 3 Jahren haben. Über 80% der Befragten



gaben an, dass sie hinsichtlich der Sicherheit von Babyprodukten

besorgt seien. Allerdings lesen nur 22% immer die Liste der auf den

Etiketten aufgeführten Inhaltsstoffe. 61% waren sich nicht sicher,

welche schädlichen Bestandteile gefunden werden konnten, und 59%

wussten nicht über die Konsequenzen östrogenartiger Chemikalien

Bescheid. Obwohl die meisten Eltern über die Produktsicherheit

besorgt sind, sind ihnen mögliche Gesundheitsrisiken nicht bewusst

und sie wissen nicht, welche Stoffe zu vermeiden sind.



WGO bat 37 dieser Eltern zudem, die Auswirkungen einer 'Weisse

Liste' zu bestimmen. Nahezu 100% gaben an, dass sie beim Kauf neuer

Babyprodukte auf die Liste zurückgreifen würden. 76% gaben an, dass

sie Produkte, die nicht auf der 'Weissen Liste' geführt sind, nicht

kaufen werden. Diese kleine Stichprobe bestätigt die Bedeutung dieser

Studie.



Dr. Yu, CEO von WGO, sagte, "Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass

das Bewusstsein der Elternschaft in Hongkong für Produktsicherheit

unzureichend ist. Die 'Weisse Liste' will sie dazu befähigen,

fundiertere Entscheidungen zu treffen. Im Allgemeinen erfüllen alle

vorhandenen Babyprodukte die Sicherheitsbestimmungen der Regierung.

Dieser höhere Standard wird jedoch Anreize für die Herstellung von

Produkten schaffen, die den menschlichen Körper nicht schädigen und

die Umwelt nicht belasten".







