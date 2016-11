JSR-Wochenrückblick KW 46

Eine weitere turbulente Woche liegt hinter uns!

die Seitwärtsbewegung an den Standardmärkten läuft vorerst weiter. An den Edelmetallmärkten sieht es noch nicht wirklich gut aus. Nach dem Crash von gut 17 % in der Vorwoche konnte sich der Minensektor zwar leicht stabilisieren, aber die Edelmetallpreise mahnen noch zur Vorsicht. Denn Gold verlor weitere rund 1,5 %, Platin verlor rund 3 % und Silber beutelte es sogar mit einem Minus von rund 5,6 %.



Aber dennoch gab es von unseren Rohstoff- und Biotechnologieunternehmen positives zu berichten.





MAG Silver auch im 3. Quartal weiter auf Kurs



So konnte das MAG Silver beispielsweise im August neue, vielversprechende Bohrresultate zur sog. 'Valdecañas'-Tiefenzone des gemeinsam mit dem britisch-mexikanischen Branchenriesen Fresnillo betriebenen 'Juanicipio'-Projekts im zentralmexikanischen Bundesstaat Zacatecas vorlegen.



http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/mag-silver-auch-im-3-quartal-weiter-auf-kurs/.





Caledonia Mining kann Bruttoerlös mehr als verdoppeln



Die Goldförderung stieg im Zuge des anhaltenden Minenausbaus trotz niedrigerer Erzgehalte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 % auf ein neues Rekordergebnis von 13.428 Unzen. Zugleich gingen die direkten Förderkosten ('On-mine costs') aufgrund positiver Skaleneffekte um rund 8 % auf 618,- USD pro Unze zurück, während die Gesamtproduktionskosten ('All-in Sustaining Costs' / AISC) wegen der geringeren Erhaltungsinvestitionen um ca. 4 % auf 969,- USD pro Unze sanken.



http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/caledonia-mining-kann-bruttoerloes-im-3-quartal-mehr-als-verdoppeln/





Immunisierungsrate des VBI-eigenen Hepatitis B-Impfstoffs bei annähernd 100 %



VBI Vaccines meldete bei seinen jüngsten Zwischenergebnissen der laufenden Phase-IV-Studie zur Bewertung seines 'Sci-B-Vac™'-Impfstoffs, welcher bereits als Hepatitis B-Impfstoff der dritten Generation für gesunde Erwachsene lizenziert ist, eine Immunisierungsrate von annähernd 100 %.





http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/immunisierungsrate-des-vbi-eigenen-hepatitis-b-impfstoffs-bei-annaehernd-100/





Sierra Metals mit 44 % Umsatzsteigerung im 3. Quartal



Sierra Metals präsentierte die aktuellen Quartalszahlen des Gesamtkonzerns und glänzte dabei u.a. mit einer Umsatzsteigerung um 44 % auf 40,8 Mio. USD. Zudem fiel der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 16,3 Mio. USD mehr als achtmal, der operative Cash-Flow mit 16,9 Mio. USD sogar rund elfmal höher aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/sierra-metals-mit-44-umsatzsteigerung-im-3-quartal/





Pershing Gold künftig auch an der Torontoer Börse notiert



Wie der angehende US-Edelmetallproduzent, der derzeit intensiv die Wiederinbetriebnahme seiner 'Relief Canyon'-Goldmine im US-Bundesstaat Nevada vorantreibt, mitteilte, ist das Unternehmen seit dem 17. November 2016 auch an der Toronto Stock Exchange (TSX), Kanadas bedeutendster Wertpapierbörse, unter dem bereits bekannten Handelssymbol 'PGLC' notiert.



http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/pershing-gold-kuenftig-auch-an-der-torontoer-boerse-notiert/





Sulliden Mining indirekt auf dem Weg zum Phosphatmonopol in Brasilien



Obwohl Brasilien landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von über 175 Milliarden USD exportiert, produziert das Land selbst nicht ausreichend Phosphat, um die Inlandsnachfrage nach Dünger bedienen zu können und muss sogar 65 % des Düngerbedarfs importieren. Brasilien ist derzeit drittgrößter Düngemittelkonsument der Welt. Der brasilianische Phosphatmangel öffnet Aguia eine lukrative Tür, den lokalen Markt zu günstigeren Preisen zu beliefern.



http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/sulliden-mining-indirekt-auf-dem-weg-zum-phosphatmonopol-in-brasilien/





Kommentare zur Pressemitteilung