NOZ: NOZ: Harms kann sich Schwarz-Grün mit Merkel vorstellen

Osnabrück. Die Grünen Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament Rebecca

Harms kann sich eine schwarz-grüne Koalition mit Kanzlerin Angela

Merkel vorstellen. Sie betonte aber auch, dass es rechnerisch

keineswegs soweit sei. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Montag) sagte Harms: "Merkel hat ihre Partei mehr als jeder

vor ihr in die Mitte geführt und hat die CDU modernisiert."



Bei vielen Themen wie der Europapolitik, der Flüchtlingspolitik,

der Klimapolitik und Energiewende habe Merkel dabei auch

Anknüpfungspunkte für Grüne geschaffen. Auch wenn in der Großen

Koalition diese Neuausrichtung jetzt stagniere oder innerhalb der CDU

zurückgedreht werden solle.



Harms betonte, die Grünen müssten einerseits prinzipienfest und

andererseits offen für Koalitionsoptionen sein. Wichtig sei vor

allem, bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 ein gutes Ergebnis zu

erreichen. Die Europaabgeordnete sagte: "Die Partei muss

selbstbewusst in den Wahlkampf gehen und für ein gutes Abschneiden

arbeiten." In den Bundesländern lernten die Grünen, dass die Partei

sich viele Koalitionsoptionen zutrauen könne und müsse.







