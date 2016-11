Berlin weihnachtet los: Mit dem Premium Service vom Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke

Mit dem großen Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke kann man sich auch die Advents- und Weihnachtszeit angenehmer gestalten. Über 2000 Lieferartikel, schnelle Lieferung und erstklassiger Service entspannen die Einkaufslage.



(firmenpresse) - Der Totensonntag ist vorbei: Jetzt starten die Weihnachtsmärkte in Berlin. Der erste Adventssonntag rückt näher. Und Weihnachten sowieso. Drei Gründe mehr, um den erstklassigen Premiumservice von A&O Getränke www.ao-getraenke.de zu nutzen.



Denn mit A&O Getränke kann man jede Menge Zeit sparen. Die braucht man jetzt, um Weihnachtsmärkte zu besuchen, die Adventszeit zu genießen und Weihnachtsgeschenke zu basteln oder zu kaufen.



Mit dem Getränkelieferservice A&O Getränke braucht man viele Einkäufe nicht mehr selbst zu erledigen und zu schleppen. Denn A&O hat über 2000 Artikel und Produkte im Angebot und auf Lager.



Besonders klar werden die Vorteile von A&O natürlich bei schweren Dingen. Klassisches Beispiel sind hier Säfte, Tagungsgetränke oder Mineralwasser in Glasflaschen. Wer das selbst schleppt, kann die Weihnachtszeit nicht richtig genießen. Schon garnicht, wenn es kälter und glatter wird.



Aber auch für allen anderen wichtigen Produkte des täglichen Bedarfs ist A&O eine Einkaufserleichterung. Wie z.B. Hygiene Artikel (Geschirrspülmittel, Fensterreiniger, Toilettenpapier usw.) und Kopierpapier.



Interessant ist auch, dass A&O Getränke einer der wenigen Getränkedienste ist, der eine BIO Zertifizierung hat. So können BIO Artikel angeboten, gelagert und ausgeliefert werden. Ebenso wie regionale Produkte.



So besucht man einfach den Online-Shop www.ao-getraenke.de und wählt die gewünschten Produkte in der gewünschten Menge. Anschließend kann man noch einen Wunschliefertermin eingeben.



Die Lieferung kann in den Berliner Bezirken Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Mitte und Friedrichshain mit Express Lieferung sogar am Bestelltag erfolgen. In allen anderen Berliner Bezirken kann am nächsten Werktag geliefert werden.



Am Liefertag kommt dann ein freundlicher A&O Lieferfahrer in einer picobello Uniform vorbei und bringt die gewünschten Artikel. Und wer Lieferartikel für mindestens 75 Euro bestellt, bekommt noch mehr …





Denn dann kommt man in den Genuss der süßen Überraschung von A&O. Das ist eine leckere Süßigkeit aus gutem Markenhause, die man einfach so kostenlos mitgeliefert bekommt - ein Dankeschön-Geschenk quasi.



Das Team von A&O Getränke wünscht allen Berlinern eine schöne Adventszeit!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ao-getraenke.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

A&O Lieferservice e.K. ist ein serviceorientierter Lieferdienst für Haus, Büro, Praxis, privat und geschäftlich. Geliefert werden Getränke, Gebäck, Süßwaren, Kaffee, Tee und Knabberzeug in Berlin, wie z.B. Mineralwasser, Säfte, Bionade, Bio Milch, Tagungsgetränke, Knabberzeug, Prosecco - und vieles mehr. Das Lieferprogramm umfasst mittlerweile über 2000 Lieferartikel.



A&O Getränke ist einer der großen Getränkelieferanten in Berlin, die besonders viel Wert auf regionale Produkte aus Berlin und Brandenburg legen. Immer mehr Mineralwasser, Bier und Milch stammen von Produzenten aus Berlin, Brandenburg und den östlichen Bundesländern.



A&O Getränke hat sich einen erstklassigen Service auf die Fahnen geschrieben. Festangestellte und freundliche Fahrer in picobello AO-Uniformen liefern schnell, pünktlich und zuverlässig. So kann man sagen: A&O Getränke bringt Freude und Getränke.



A&O Getränke hat ein süßes Geheimnis: Wer bei A&O für mindestens 75 Euro bestellt, bekommt eine Süßigkeit von Haribo, Kinderschokolade, Merci, Toffifee, Yogurette, Lachgummis, Milka, Stork Riesen, Campinos oder Leipniz geschenkt.



Mehr Infos unter http://www.ao-getraenke.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

A&O Getränke

Leseranfragen:



A&O Lieferservice e.K.

Inhaber Atakan Olcaysu

Geschäftsräume:

Meeraner Straße 21

D 12681 Berlin



Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 - 294 20 06

Fax: +49 (0)30-294 49 06 5

Email: info(at)ao-getraenke.de

Web: www.ao-getraenke.de



SteuerNr.: 33/461/00156

USt-ID gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE188896955

Amtsgericht Charlottenburg Berlin HRA 49353 B



Bio-Zertifizierung DE-ÖKO-070

Nummer der Bescheinigung: DE-BE-070-5414 H

Kontrollstelle

PCU Deutschland GmbH



IDEENGOLD | ALLES, WAS TEXT.

Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

01775975245

http://www.ideengold.de



PresseKontakt / Agentur:



A&O Lieferservice e.K.

Inhaber Atakan Olcaysu

Geschäftsräume:

Meeraner Straße 21

D 12681 Berlin



Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 - 294 20 06

Fax: +49 (0)30-294 49 06 5

Email: info(at)ao-getraenke.de

Web: www.ao-getraenke.de



SteuerNr.: 33/461/00156

USt-ID gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE188896955

Amtsgericht Charlottenburg Berlin HRA 49353 B



Bio-Zertifizierung DE-ÖKO-070

Nummer der Bescheinigung: DE-BE-070-5414 H

Kontrollstelle

PCU Deutschland GmbH



IDEENGOLD | ALLES, WAS TEXT.

Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

01775975245

http://www.ideengold.de



Datum: 21.11.2016 - 08:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1426775

Anzahl Zeichen: 2608

Kontakt-Informationen:

Firma: A&O Getränke



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung