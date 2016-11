Mit Mosel-Erlebnisse.de finden Anbieter und Besucher der Mosel-Region zusammen

Das Online-Portal Mosel-Erlebnisse.de bringt Anbieter und Besucher in der traumhaften Region an Deutschlands schönstem Fluss zusammen.

Mosel-Erlebnisse.de ESSEN:TRINKEN.MEHR ERLEBEN.

(firmenpresse) - Mosel-Erlebnisse.de ist die moderne Variante, um Besucher und Touristen mit den Schönheiten der Moselregion vertraut zu machen. Übersichtlich in verschiedenen Kategorien haben Veranstalter ebenso wie Gastwirte, Hoteliers und Winzer im traditionsreichen Weinbaugebiet die Chance, schneller von Interessierten gefunden zu werden. Ob das Angebot den Besuch von Weinshops oder Weinproben umfasst, Unterkünfte vermittelt oder zu den Themen Essen & Trinken lockt, auf Mosel-Erlebnisse.de finden Unternehmer den richtigen Ansprechpartner für ihre Offerte.

Unter dem Slogan " Essen. Trinken. Mehr Erleben" haben es sich die Macher des jungen und frischen Portals zur Aufgabe gemacht, das schöne Moselland mit seinen Besonderheiten umfassend zu präsentieren. Die interessanten Anlaufpunkte für Tagestouristen ebenso wie für Einheimische, die ein außergewöhnliches Erlebnis suchen, finden sich in verschiedenen Kategorien. Auf dem Wasser, in der Luft, mit dem Rad oder zu Fuß lassen sich hier ereignisreiche Tage verbringen. Mit dem Klick auf die entsprechende Kategorie entfaltet sich der Reichtum an unterschiedlichen Freizeitvergnügungen an den vielfältigen Flusswindungen.

Die zahlreichen und romantischen Orte an der Mosel finden auf Mosel-Erlebnisse.de einen eigenen Platz. So werden Romantikurlauber ebenso wie Fahrradtouristen, Familien oder Teamausflügler direkt in die passende Umgebung geführt. Die beliebten Schiffstouren auf dem 544 Kilometer langen Fluss werden durch das Angebot auf Mosel-Erlebnisse.de nicht abgelöst, sondern auf das Schönste erweitert. Neben den Klassikern wie der Reichsburg Cochem und der Kaiserpfalz Trier lassen sich über das Portal auch die kleineren und versteckten Schätze an den malerischen Schleifen der Mosel entdecken.

Durch die übersichtliche Kategorisierung wird es Besuchern der schönen Region leicht gemacht, den passenden Anbieter zu finden und zu buchen. Die Reichweite des Angebotes wird mit der Zuordnung zu mehreren Kategorien deutlich erhöht. Hier können Hoteliers die Schönheit ihrer Unterkunft mit stimmungsvollen Fotos verdeutlichen oder Besucher sich zu außergewöhnlichem Freizeitvergnügen hinreißen lassen mit den passenden, Action geladenen Bildern.

Über den entsprechenden Button auf der Seite können Unternehmer unkompliziert einen Eintrag hinzufügen. Soll auf eine besondere Veranstaltung aufmerksam gemacht werden, so gelingt das ebenso problemlos mit dem Button "Event hinzufügen". Mosel-Erlebnisse.de bietet mehrere Varianten an, um Einträge und Events auf dem Portal darzustellen. Der Grundeintrag mit den Daten des Unternehmens sowie der Bewertungsfunktion durch Besucher ist kostenlos. Soll mehr Aufmerksamkeit generiert werden, dann besteht die Möglichkeit einer besonderen Hervorhebung des Eintrages. Die Einbindung von Videos, Weiterleitung zur eigenen Homepage und weitere Service-Leistungen erwarten Veranstalter und Anbieter. Die Paketvorteile bei einem Eintrag auf Mosel-Erlebnisse.de erhöhen die Reichweite auf dem Portal deutlich. Die Entscheidung für ein bestimmtes Angebot fällt Besuchern der Region leicht, wenn die Offerte auf der Start- und den Kategorieseiten hervorgehoben werden. Hier bleiben Unternehmen im Gespräch, wenn sie mehrmals im Jahr News-Beiträge auf Mosel-Erlebnisse.de veröffentlichen.





http://mosel-erlebnisse.de/



Das junge und frische Portal für die Mosel ist Ihr Erlebnis Guide und Mosel Reiseführer. Möchten Sie einen unvergesslichen und atemberaubenden Aufenthalt in einer der schönsten Regionen Deutschlands genießen. Mosel-Erlebnisse.de steht für ESSEN. TRINKEN. MEHR ERLEBEN an der Mosel. Wir sind Ihr Ansprechpartner, möchten Sie Events oder Ihre Location eintragen oder einen Moselurlaub verbringen, den Sie ganz nach Ihren eigenen Ansprüchen gestalten. Für Unternehmer sind kostenlose Einträge Ihres Business möglich, Sie können Starter Pakete und Premium Pakete buchen, Ihre Restaurants oder Veranstaltungen auflisten und kostenlos Events hinzufügen.

Mosel-Erlebnisse.de

Mosel-Erlebnisse.de

Ralf Zilles

Mühlenweg 6

56290 Mörsdorf

info(at)mosel-erlebnisse.de

0160 3424905 3

http://mosel-erlebnisse.de/



Datum: 21.11.2016 - 09:05

Firma: Mosel-Erlebnisse.de

Ansprechpartner: Ralf Zilles

Stadt: Mörsdorf

Telefon: 0160 3424905 3





