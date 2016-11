HR7 "rockt" die Branche: erneut Auszeichnung als Top-Arbeitgeber

Auszeichnung zum beliebtesten Personaldienstleister Deutschlands

(firmenpresse) - Die HR7 GmbH The Job Factory wurde in der Oktober-Ausgabe 2016 des FOCUS Network zum beliebtesten Arbeitgeber in der Branche Personaldienstleistung gekürt. Für diese Platzierung zollen wir HR7 unseren größten Respekt - immerhin liegt damit eines der jüngeren Unternehmen in der Branche (Gründung 2011) bundesweit auf Platz 1 und lässt etablierte Mitbewerber hinter sich.

"Diese Auszeichnung ist ein weiterer Beleg für die herausragende Arbeit unseres Teams", so Dr. Ralph Hartmann, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. "Unsere ambitionierten Ziele sind nicht nur auf unsere Kunden ausgerichtet. Für uns als Personaldienstleister sind es die Menschen, die den Unterschied machen und Erfolge sichern. Unsere Mitarbeiter tragen unsere hohen Ansprüche an Qualität, Verantwortung und Zukunftsorientierung mit. Umgekehrt respektieren wir die Bedürfnisse der Mitarbeiter und Bewerber, die heute zunehmend kritischer prüfen, ob ein Arbeitgeber passt und ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse berücksichtigt."

http://hr7-gmbh.de/wp-content/uploads/2016/11/FOCUS-Artikel.pdf

Die zunehmende Transparenz am Arbeitsmarkt durch anonyme und ehrliche Arbeitgeberbewertungen erlaubt heutzutage einen unverfälschten Blick auf die Unternehmen. Es zeigt sich zudem, dass es nicht immer die großen und bekannten Unternehmen sind, die eine Branche treiben und verändern. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung durch unsere Mitarbeiter und Bewerber. Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg und unsere Prozesse gut ausgerichtet sind", ergänzt Ralph Hartmann.

Erst im September diesen Jahres ist die HR7 GmbH ´punktgleich´ mit dem Sieger branchenübergreifend zum beliebtesten Arbeitgeber Hamburgs ernannt worden und hat damit die bekannten Markenartikler der Hansestadt hinter sich gelassen. Ein großartiges Ergebnis! Besonders gepunktet hat HR7 dabei durch eine beeindruckende Professionalität in allen Prozessen, die Stimmung im Team, das vorbildliche Vorgesetztenverhalten, die offene und direkte Kommunikation sowie das umfassende Angebot an Benefits.

http://news.kununu.com/arbeitgeber-ranking-hamburg-2015/

"HR7 steht für ein lebendiges Unternehmertum. Wir nehmen die Auszeichnungen als Anreiz und Basis für eine gezielte Weiterentwicklung unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter. Für 2017 haben wir bereits anspruchsvolle Themen in Richtung Mitarbeiter auf der Agenda", versichert Dr. Michaela Hartmann, verantwortlich für Personal und Finanzen. Wir werden HR7 weiter beobachten und die zukünftige Entwicklung verfolgen. Es scheint sich zu lohnen...





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hr7-gmbh.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HR7 steht für professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-Site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.



Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden unterschiedlichster Branchen schon seit Jahren.



HR7 ist ein geschätzter Partner von führenden Unternehmen und Institutionen. Unser Referenzspektrum ist ein Beleg dafür. Nehmen Sie uns in die Pflicht - wir stellen uns gerne Ihren Anforderungen. Auf Wunsch nennen wir Ihnen entsprechende Referenzen - wahlweise aus Ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Branchenumfeld oder gerne nach funktionalen Aspekten.



Wir stehen für mehr als 25 Jahre Managementerfahrung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HR7 GmbH The Job Factory

PresseKontakt / Agentur:

HR7 GmbH The Job Factory

Katharina Bernhardt

Rödingsmarkt 39

20459 Hamburg

k.bernhardt(at)hr7-gmbh.de

040-36157390

www.hr7-gmbh.de



Datum: 21.11.2016 - 09:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1426780

Anzahl Zeichen: 2982

Kontakt-Informationen:

Firma: HR7 GmbH The Job Factory

Ansprechpartner: Katharina Bernhardt

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-36157390





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung