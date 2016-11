Die neue Generation der Cloud Server von SERVERBIZ mit flexiblen Ressourcen

Die neuen Cloud Server lassen sich passend für jeden Anwendungsbereich konfigurieren und können jederzeit erweitert werden.

(firmenpresse) - SERVERBIZ stellt innovative VPS der neuen Generation vor: Die Cloud VPS. Die neuen Cloud Server sind bereits ab 2,90 ? (inkl. MwSt.) monatlich zu haben und können jederzeit nach den gewünschten Anforderungen konfiguriert und durch zusätzliche Ressourcen erweitert werden. So können RAM, CPU, Festplatte, IP Adressen (IPv4 & IPv6) sowie Traffic jederzeit beliebig angepasst werden - ganz nach den Bedürfnissen des Anwenders. Das Betriebssystem kann aus verschiedenen Linux Distributionen gewählt werden.

Die Cloud Server von SERVERBIZ erlauben vollen Root-Zugriff. Über SSH kann der Server administrativ verwaltet werden. Zusätzlich steht ein umfangreiches Control Panel zur Verfügung, welches dem Anwender viele nützliche Optionen bietet. Darunter eine HTML5 Konsole, rDNS Verwaltung sowie grundlegende Steuerbefehle zum rebooten und neuinstallieren des Servers. In Notfällen steht der technische 24/7 Support bereit. Besonders erwähnenswert ist der gratis DDOS-Schutz bis 500 Gbit/s, der den Cloud Server effektiv vor Angriffen schützt.

Die Cloud Server werden in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main, in direkter Nähe zum wichtigsten Internetknotenpunkt Deutschlands, dem DE-CIX betrieben. Dies sorgt für eine optimale Netzwerk-Anbindung des Cloud VPS. Das Rechenzentrum ist in den Bereichen Klima-, Strom- und Sicherheits-Technik auf dem aktuellsten Stand und zeichnet sich besonders durch seine umweltfreundliche Stromversorgung mit 100% Ökostrom aus. Eine mehrfach redundante Anbindung mit einer Gesamtbandbreite von mehr als 280 Gbit/s garantiert beste Verfügbarkeit. SERVERBIZ setzt mit Komponenten von Dell®, Intel®, Juniper® und weiteren namhaften Firmen ausschließlich auf Qualitätshardware.

Die Bereitstellung des Cloud Servers erfolgt ohne Wartezeit, direkt nach Zahlungseingang. Für die Bezahlung stehen sichere Zahlungsmöglichkeiten wie Paysafecard, PayPal, Sofortüberweisung oder Bitcoin zur Auswahl.

Weitere Informationen und Einzelheiten zu den neuen Cloud Servern von SERVERBIZ sind unter https://www.serverbiz.de/vps zu finden. Bei Fragen zu unserem Angebot stehen Ihnen die Experten von SERVERBIZ gerne zur Verfügung: https://www.serverbiz.de/kontakt





Bei SERVERBIZ finden Sie Server, Webhosting, Domains und DDoS-Schutz für Privatkunden und Unternehmen. Unsere Hosting- und Netzwerklösungen garantieren jedem Kunden kurze Ladezeiten und top Performance der eigenen Website oder Server-Anwendung. Unsere Produkte zeichnen sich durch überdurchschnittliche Leistung sowie sofortige Bereitstellung aus. Die Zahlung erfolgt sicher per PayPal, Paysafecard, Sofortüberweisung oder Bitcoin.

Interserv One UG

Interserv One UG

Yannick Butzke

Friedrichstr. 123

10117 Berlin

butzke(at)interserv.one

03020847320

http://www.serverbiz.de



Firma: Interserv One UG

Ansprechpartner: Yannick Butzke

Stadt: Berlin

Telefon: 03020847320





