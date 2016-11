Amtseinführung neuer SRH-Studentenrat – Vorstellung bei Hochschulleitung und Mitarbeitern

Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm hat einen neuen Studentenrat (Stura) gewählt. Geschäftsführer Steffen Bruckner und der Dekan des Fachbereichs Management, Prof. Dr. Andreas Kirst begrüßten den Stura jetzt offiziell zum Start ihrer Arbeit. Neben dem Vorsitzenden Jonas Winrich vertreten nun für mindestens ein Jahr des Weiteren Merle Termath, Fabian Engeling, Lukas Necker, Michaela Zehnpfenning, Carolin Post und Dominik Lang die Studierendenschaft.

V.l.n.r.: Vorsitzender Jonas Winrich, BWL-Dekan Prof. Dr. Andreas Kirst, Merle Termath, Fabian Engel

Der Stura ist ein Gremium aus Studenten, das jedes Jahr als Sprachorgan der Studierenden gewählt wird. „Unser Studentenrat vertritt bestmöglich die Interessen der Studierenden. Des Weiteren ist der Studentenrat bestrebt, das Zusammenleben und -wirken der gesamten Studierendenschaft der SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft zu bereichern und zu fördern“, sagte Jonas Winrich. In Zusammenarbeit mit dem Studentenrat, in den jeder immatrikulierte Studierende gewählt werden kann, werden geplante Aktionen und Vorgehensweisen mit der Hochschulleitung besprochen. Der Stura ist parlamentarisch organsiert und hat verschiedene Ressorts, die eigene Aufgabenbereiche haben. Dazu gehören Veranstaltungen), Campus Leben/Gestaltung, Sport, Karriere und PR und Finanzen. Der Stura organisiert zum Beispiel einen monatlich stattfindenden Stammtisch, zu dem sowohl sämtliche Studierende als auch Interessenten eingeladen sind. Er engagiert sich u.a. beim LogistikRuhr-Nachwuchs und plant Veranstaltungen, Partys, Karriereevents oder Sportprogramme. Zudem unterstützt er die Marketingaktivitäten der Hochschule und ist in internen in Gremien, wie dem Prüfungsausschuss oder dem Senat vertreten.



„Der Stura ist ein außerordentlich starkes aber auch sehr wichtiges Organ der Hochschule“, sagte Geschäftsführer Steffen Bruckner. „Alle Mitarbeiter, Professoren und die Hochschulleitung pflegen zwar immer einen engen Kontakt zu den Studierenden, aber die Vernetzung unter den Studierenden ist natürlich größer. Aus diesen kommunikativen Synergien kommen dann oft die Anregungen für Optimierungen, die die Hochschule braucht“, so Bruckner. Abschließend sagte Winrich, der schon im seit einem Jahr Vorsitzender des Stura ist: „Wir sind froh über jede Anregung aus den Reihen der Studierenden. Die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung und mit den Mitarbeitern und Professoren war und ist immer konstruktiv und immer zum Wohle der Hochschule verlaufen. Dies möchten wir fortführen“.





http://www.fh-hamm.de



Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm ist eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule. Sie bietet kompakte, anwendungsbezogene Studiengänge in den Bereichen Logistik, Energiewirtschaft, Management und innerhalb eines In-Instituts Sozialwissenschaft an. Sie steht für eine qualifizierte Ausbildung, kleine Lerngruppen, ein praxisnahes Studium und eine hohe Erfolgsquote der Absolventen.

SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm

Datum: 21.11.2016 - 09:22

Kommentare zur Pressemitteilung