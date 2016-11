AirHelp erstellt Rangliste der besten Airlines der Welt /

Lufthansa beste deutsche Fluggesellschaft schafft es nicht unter die Top 3 in Europa

(ots) - AirHelp veröffentlicht die neueste Ausgabe des

halbjährlich aktualisierten AirHelp Score, einer Rangliste von 78

Fluggesellschaften nach Servicequalität, Pünktlichkeit und

Schnelligkeit bei der Bearbeitung von Entschädigungsansprüchen auf

einer Skala von 1 bis 10.



Die beim Ranking verwendeten Kennzahlen gehören neben dem

Ticketpreis zu den entscheidenden Kriterien für Flugbuchungen und

angenehme Reiseerlebnisse.



Lufthansa ist weiterhin die Nummer 1 unter den deutschen

Fluggesellschaften und im Vergleich zum AirHelp Score im Frühjahr

2016 um zwei Plätze im Gesamtranking nach unten auf Platz 11

gerutscht mit 7,9 Punkten. Somit ist keine deutsche Airline mehr in

den Top 10 dabei.



Den zweiten Platz unter den deutschen Fluggesellschaften belegt

Condor mit 7,6 Punkten sowie dem 16. Platz im Gesamtranking. Gefolgt

von Eurowings auf Platz 29 mit 7,4 Punkten. Air Berlin verbessert

sich in der Gesamtrangliste um 14 Plätze und liegt nun auf Platz 34

mit 7,2 Punkten, da die Bearbeitung von Entschädigungsforderungen

sich seit dem letzten Ranking verbessert hat.



Auf europäischer Ebene belegen die Lufthansa Töchter Air Dolomiti

(Italien) und Austrian Airlines (Österreich) Platz 1 und 2. Air

Dolomiti gilt zwar als Low-Cost-Carrier mit einer kleinen Flotte,

diese ist aber überdurchschnittlich pünktlich. Austrian Airlines

punktet vor allem bei der Bearbeitung von Entschädigungsforderungen.

Den dritten Platz belegt KLM mit 8,3 Punkten und überdurchschnittlich

guten Werten bei allen drei Kriterien.



International führt Qatar Airways das Ranking wiederholt an und

ist damit als beste Airline der Welt bewertet. Die Bewertung des

Kriteriums Servicequalität wurde von der internationalen

Rating-Agentur Skytrax durchgeführt. Die Bewertung der Pünktlichkeit

und Bearbeitungsgeschwindigkeit von Entschädigungsforderungen beruhen



auf der eigenen Flugdatenbank und Erfahrungswerten von AirHelp. Mehr

Informationen zum AirHelp Score finden Sie unter

www.airhelp.com/de/airhelp-score.







