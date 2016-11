9. Absolventenjahrgang der SRH Hochschule Hamm feierlich verabschiedet

Am 19.11.2016 wurden die Absolventen der SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm im Festsaal des Maximilianparks Hamm offiziell geehrt und verabschiedet. Insgesamt schlossen in diesem Jahr 97 Studierende ihr Studium an der Hochschule ab, davon 64 Bachelor- und 33 Masterabsolventen. Die an diesem Abend anwesenden Graduierten freuten sich über die Übergabe der Ehrungsurkunden und über die Laudatio durch ihre betreuenden Dozenten.

Die anwesenden Absolventen und Absolventinnen des Jahrgangs 2016 der SRH Hochschule für Logistik und

(firmenpresse) - Nach den Begrüßungsworten von Prof. Kirst, als Vertreter der akademischen Leitung der Hochschule, richteten Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann, Bildungsdezernentin und AGH-Vorstandsmitglied Dr. Britta Obszerninks und der ERANUS-Vorsitzende Peter Kook ihre Worte an die stolzen Absolventen und Absolventinnen und gratulierten diesen zu ihrem erfolgreichen Abschluss. „Unsere Absolventen zeichnen sich dadurch aus, dass sie es wert sind, ausgezeichnet zu werden“, sagte Prof. Dr. Andreas Kirst. „Dies resultiert aus unserem - auch von unseren Partnern bestätigten - Selbstverständnis, eine Hochschule mit hohem Renommee zu sein. Wir möchten unseren Studierenden das Rüstzeug mitgeben, zu selbstbewussten, toleranten und weltoffenen Menschen zu werden, die den Geist für ein lebenslanges Lernen und zu ständiger Selbstreflexion verinnerlicht haben. Wir fordern unsere Studierenden, unterstützen sie jedoch gleichermaßen, damit Sie Erfolg haben. Einen Abschluss bei uns muss man sich verdienen.“, so Kirst abschließend.



Nach der Ehrung der Absolventen durch die betreuenden Professoren zeichneten die Dekane die besten Absolventen der einzelnen Fachbereiche und den hochschulbesten Studenten aus. Dies ist in diesem Jahr Felix Nicolaj (Supply Chain Management – Fernstudium), der mit einer Note von 1,1 ein fast perfektes Studium abgeschlossen hat.



Einige Zahlen zum diesjährigen Abschlussjahrgang: 35 Mal wurde die Note 1,x vergeben, 64 Absolventen haben eine 1,0 in ihrer Bachelor- bzw. Masterthesis erhalten, 39 Studierende haben das Fernstudium abgeschlossen, 55 das Präsenzstudium, 3 das Duale Studium. 20 Studierende aus dem Fachbereich BWL, 27 aus dem Energiebereich und 50 Logistiker wurden verabschiedet, 73 Männer und 24 Frauen haben das Studium erfolgreich beendet. 11 Absolventinnen und Absolventen kommen aus Hamm, 2 aus Ahlen, 1 aus Beckum.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fh-hamm.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm ist eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule. Sie bietet kompakte, anwendungsbezogene Studiengänge in den Bereichen Logistik, Energiewirtschaft, Management und innerhalb eines In-Instituts Sozialwissenschaft an. Sie steht für eine qualifizierte Ausbildung, kleine Lerngruppen, ein praxisnahes Studium und eine hohe Erfolgsquote der Absolventen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm

Leseranfragen:

SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm

Andre Hellweg (Marketingreferent)

Platz der deutschen Einheit 1

59065 Hamm



Tel.: 02381/9291-121

Fax: 02381/9291-199

Mail: studienberatung(at)fh-hamm.srh.de

Internet: www.fh-hamm.de

PresseKontakt / Agentur:

SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm

Andre Hellweg (Marketingreferent)

Platz der deutschen Einheit 1

59065 Hamm



Tel.: 02381/9291-121

Fax: 02381/9291-199

Mail: studienberatung(at)fh-hamm.srh.de

Internet: www.fh-hamm.de

Datum: 21.11.2016 - 09:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1426800

Anzahl Zeichen: 2335

Kontakt-Informationen:

Firma: SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung