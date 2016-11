Übernahme der AHG - MEDIAN Geschäftsführung zu Vorständen der AHG AG bestellt

(ots) - Nach der Übernahme der AHG (Allgemeine

Hospitalgesellschaft) AG durch MEDIAN am 6.10.2016 bildet seit dem

18.11.2016 die gesamte MEDIAN Geschäftsführung auch den Vorstand der

AHG AG. Dieser besteht nun aus dem Vorsitzenden Dr. André M. Schmidt

(CEO), Roland Seebauer (CFO) und Kai Swoboda (COO).



In der Hauptversammlung am 6.10.2016 waren bereits der

Aufsichtsrat neu berufen und Dr. Carsten Rahlfs (Partner bei

Waterland Private Equity Investments - Mehrheitseigentümer von MEDIAN

und der AHG AG) zu dessen Vorsitzenden gewählt worden. In der

Aufsichtsratssitzung am 18.11.2016 wurden die bisherigen Vorstände

der AHG AG Peter Schauerte, Ilona Michels, Petra Meuwsen und Markus

Kotzur abberufen. In einem zweiten Schritt soll dann im Laufe des

Jahres 2017 im Rahmen einer Umstrukturierung die heutige AHG AG ein

Tochterunternehmen der MEDIAN Unternehmensgruppe B.V. & Co. KG

werden.



Mit der Übernahme der 45 Kliniken, Therapiezentren und Ambulanzen

setzt das Gesundheitsunternehmen MEDIAN seinen Wachstumskurs fort und

erweitert sein Portfolio in den Fachbereichen Psychosomatik, Sucht

und Soziotherapie. Es entsteht damit eine Klinikgruppe mit 121

Häusern, etwa 17.500 Betten und über 15.000 Beschäftigten.



Dr. Carsten Rahlfs: "Nachdem wir 2015 mit der Fusion der RHM

Kliniken und Pflegeheime und der MEDIAN Kliniken das

Gesundheitsunternehmen MEDIAN am Markt etabliert haben, gehen wir nun

einen weiteren Schritt in der geplanten Fokussierung des

Geschäftsmodells auf Rehabilitation und Medizin zur Förderung der

Teilhabe am Leben. Nach der Ausgliederung des MEDIAN

Geschäftsbereiches "Somatische Akutmedizin", der nun unabhängig am

Markt unter dem bestehenden Namen ATOS agiert, ist der

Zusammenschluss mit der AHG eine logische und sinnvolle Entwicklung

im Interesse eines deutschlandweiten, qualitativ hochwertigen



Rehabilitationsangebotes."



Perfekte Ergänzung, regional und therapeutisch



"MEDIAN und AHG sind eine perfekte Verbindung", kommentiert Dr.

André M. Schmidt, neu bestellter Vorsitzender des Vorstand der AHG AG

und CEO von MEDIAN. "Die regionalen Schwerpunkte der AHG ergänzen

passgenau unsere bisherigen Standorte. In der Psychosomatik gibt uns

das Fachwissen der AHG einen starken Schub bei der Entwicklung neuer

Therapieprozesse, die wir dann deutschlandweit in unseren

Einrichtungen umsetzen können", so Schmidt weiter. "Bei der

Vernetzung stationärer, ambulanter und nachsorgender Angebote hat die

AHG in den vergangenen Jahren deutliche Akzente gesetzt, die wir bei

MEDIAN gemeinsam weiterentwickeln werden." MEDIAN plant einen

separaten Geschäftsbereich Sucht und Soziotherapie und eigene Medical

Boards zur Bündelung des Know-hows im Bereich

Abhängigkeitserkrankungen und Soziotherapie.



Zusammenschluss zweier starker Unternehmen



Die AHG ist seit mehr als 40 Jahren einer der führenden Anbieter

von Therapieleistungen für Menschen mit psychosomatischen und

Abhängigkeitserkrankungen. Ihr Gründer Wolfgang Glahn war ein

maßgeblicher Wegbereiter der modernen medizinischen Rehabilitation in

Deutschland. Seit ihrer Gründung gilt die AHG als eines der

wissenschaftlich-therapeutisch am besten aufgestellten Unternehmen,

sowohl in der medizinischen Rehabilitation als auch in der

Soziotherapie.



MEDIAN besitzt als größter privater Betreiber von

Rehabilitationseinrichtungen eine besondere Kompetenz in nahezu allen

Therapiemaßnahmen zur Erhaltung der Teilhabe und gestaltet die

Entwicklung der medizinischen Rehabilitation in Deutschland aktiv

mit. Das Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Berlin entstand 2015

durch die Fusion der MEDIAN Kliniken und der RHM Kliniken und

Pflegeheime - zwei Unternehmen, die bereits auf eine 40-jährige

Geschichte zurückblicken können.



Waterland Private Equity



Waterland ist eine unabhängige

Private-Equity-Investment-Gesellschaft mit Hauptsitz in den

Niederlanden, die Unternehmer bei der Realisierung ihrer

Wachstumspläne unterstützt. Die finanziellen Mittel und das

Branchen-Know-how von Waterland ermöglichen den Portfolio-Unternehmen

organisches Wachstum und Akquisitionen. Waterland agiert als

Investor, der Portfoliounternehmen finanziell, strategisch und

operativ begleitet.







Pressekontakt:



MEDIAN Unternehmenszentrale

Uta Reichhold, Marketing & PR

Bismarckstr. 105, 10625 Berlin

Telefon: +49 30 53 00 55-165

E-Mail: uta.reichhold(at)median-kliniken.de

www.median-kliniken.de



