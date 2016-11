Um Kompromisse ringen - Auch bei unterschiedlichen Vorstellungen in Erziehungsfragen sollten Eltern immer an einem Strang ziehen

(ots) - Allen Differenzen zum Trotz sollten sich Eltern

in Erziehungsfragen nie gegenseitig in den Rücken fallen. Dass sich

die Vorstellungen von Vater und Mutter unterscheiden, sei der

Normalfall, betont der Vorsitzende der Kommission Qualitätssiegel der

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, Andreas Engel, im

Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Die Frage ist, wie sie damit

umgehen." Einer der schlimmsten Fehler, den Eltern machen könnten,

sei, wenn ihre Anweisungen keiner einheitlichen Linie folgen, warnt

die Entwicklungspsychologin Prof. Barbara Reichle von der

Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. "Kinder nehmen zu ihrem eigenen

Schutz irgendwann nichts mehr ernst, werden unfolgsam und aufsässig."

In der Schule und im späteren Leben könnten sie dann Probleme damit

haben, sich an Regeln zu halten. Daher sei für Eltern Coparenting,

gemeinsames Erziehen und gegenseitige Akzeptanz, sehr wichtig, so

Reichle. Dazu braucht es laut Engel vor allem Kompromissbereitschaft

und Toleranz. Selbst wenn man mit einer Entscheidung des Partners

nicht glücklich ist, sollte man diese nicht untergraben. Notfalls

darf eine Entscheidung später revidiert werden - aber nur, wenn beide

zusammen dem Sprössling erklären, warum.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2016 liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: ruedinger(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.baby-und-familie.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - Baby und Familie

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.11.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426804

Anzahl Zeichen: 1954

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung