Gigas Nutrition Blog: Darm Mikroben fördern einen Fettabbau in der Kälte

Darm Mikroben fördern einen Fettabbau in der Kälte ....

(firmenpresse) - Der Kälte ausgesetzt zu sein fördert durch eine Anregung der Aktivität des braunen Körperfettes den Gewichtsabbau. Braunes Fettgewebe ist ein spezieller Gewebetyp, der Energie in Form von Wärme freisetzt, anstatt diese Energie in Form von Fett zu speichern. Braunes Fettgewebe wird in Reaktion auf die Aktivität spezifischer Arten von Mikroben im Darm aktiver.



Schweizer Wissenschaftler von der Universität in Genf fanden im Rahmen einer mit Ratten durchgeführten Studie heraus, dass Kälte die Zusammensetzung der Darm Mikroben veränderte, wodurch die Insulinsensitivität stieg und weiße Fettzellen in braune Fettzellen umgewandelt wurden. Die Aktivität dieser Darm Mikroben könnte erklären, warm der Kälte ausgesetzt zu sein den Fettabbau fördert.



Viren und Bakterien beeinflussen die Nahrungsabsorption und Hormone des Verdauungstrakts, die Appetit und Stoffwechselrate (die Rate, mit der Sie Kalorien verbrennen) regulieren. Tiere, die mit einem gewöhnlichen menschlichen Erkältungsvirus infiziert wurden, bauten viel mehr Fett auf als Tiere auf, die nicht infiziert waren. Dieselben Viren waren unter übergewichtigen Menschen weiter verbreitet, was bedeutet, dass es eine Verbindung geben könnte.



Das Pennington Medical Research Center in Louisiana, ein führendes Zentrum für Übergewichtsforschung, hat sogar eine Virus und Fettleibigkeitsabteilung eingerichtet.



(Cell, 163: 1360 – 1374, 2015)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/blog/213-darm-mikroben-fordern-einen-fettabbau-in-der-kalte



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Datum: 21.11.2016 - 09:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1426807

Anzahl Zeichen: 1512

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung