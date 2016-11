Körbe schleppen war gestern

Stilvoll am Kamin mit Kaminholzwagen von Knobloch

Stilvoll wird das Brennholz bereitgehalten

(firmenpresse) - Mit den praktischen Kaminholzwagen können sich Kaminliebhaber noch entspannter zurücklehnen, denn damit rollt das Holz in einem eleganten Wagen direkt bis zur Feuerstelle.

Ein Kamin steht bei vielen Bauherren ganz oben auf der Wunschliste. Denn wenn in der kalten Jahreszeit ein Feuer im Kamin prasselt, entsteht ganz schnell Wärme und Behaglichkeit. Und damit auch immer genügend Brennholz zur Verfügung steht, gibt es die praktischen Helfer von Knobloch in verschiedenen Größen und Ausführungen. Diese transportieren und lagern das Brenngut äußerst effektiv und vor allem stilvoll. Starkes Design und schicke Farben setzen dabei nicht nur am Kaminfeuer Akzente.

Warum Kaminholzwagen so praktisch sind: Kaminholzwagen dienen in erster Linie dem Transport größerer Mengen Brennholz vom Außenbereich ins Haus. So muss der Bestand nicht täglich aufgefüllt werden. Das lästige Schleppen entfällt, da man das Brennmaterial bequem auf Rollen vor sich her schieben kann. "Mit ihren abriebfesten Vollgummirädern sind sie zudem im Wohnbereich sauber unterwegs und überwinden problemlos einige Stufen im Eingangsbereich" sagt Esther Stemke, Produktmanagerin bei Knobloch. Außer zum Transportieren eignen sie sich auch zur Aufbewahrung des Holzes. Der darin gelagerte Vorrat reicht in der Regel für 3-5 Tage.

Optional gibt es für ausgewählte Modelle eine Ablage und Hakenleiste, die genügend Platz für Zündhölzer, Handschuh und Kaminbesteck bietet.



