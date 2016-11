Pässe und Zertifikate aus dem Etiketten-Drucker

Preiswerte Card-Etiketten von eXtra4 mit individueller Optik

Edelstein-Zertifikate und Schmuck-Pässe aus dem Etikettendrucker von eXtra4 Labelling Systems

(firmenpresse) - Eindruck im Etikettendrucker

Die Card-Etiketten benötigen für den Aufdruck spezifischer Daten von Schmuckstücken oder Steinen nichts weiter als den Thermotransfer-Drucker, der für die Beschriftung von Etiketten für die Preisauszeichnung ohnehin zur Verfügung steht. Card-Etiketten bestehen aus Kunststoff-Materialverbund und sind endlos auf Rollen konfektioniert. Durch haarfeine Microperforation lassen sie sich nach dem Druck leicht einzeln aus der Bahn lösen.

Vordruck im Digitaldruck

Die Vorderseite von Schmuck-Pass oder Stein-Zertifikat zeigt das individuelle Firmenlogo in brillanten Farben. Per Digitaldruck können die "Visitenkarten" von der Rolle bereits ab 250 Stück in fotorealistischer Qualität vorgedruckt werden. Mit ihrer mattglänzenden Oberfläche und dem handlichen Format von 85 x 54 mm liegen die Karten gut in der Hand. "Look and Feel" der Pässe und Zertifikate kann es problemlos mit Plastikkarten aus dem Karten-Drucker aufnehmen - und das ganz ohne Zusatz-Investitionen.

http://www.extra4.com



Ferdinand Eisele ist seit seiner Gründung 1931 durch die für den Standort Pforzheim typische Schmuckindustrie geprägt. Den ursprünglichen Kern des Produktprogramms bildet deshalb eine Vielfalt von Etiketten zur Auszeichnung von Schmuck und Uhren. Parallel dazu entwickelte sich für Anwender aus Industrie und Handel anderer Branchen eine breite Palette an Etiketten, wie Typenschilder, Versand-Etiketten, Verpackungs-Aufkleber etc.

Extras ergänzen das Etikett, zum umfassenden Etikettiersystem: Hardware, wie Thermotransferdrucker und Barcode-Scanner sowie im Hause selbst entwickelte Etikettendruck-Software.

Die Ferdinand Eisele GmbH bündelt ihre Leistungen für die Schmuck- und Uhren-Branche unter dem Label "extra4 Labelling Systems", speziell für RFID-Lösungen dort unter der Marke "smaRT)) inventory " sowie unter dem Label "extra4 Identification Systems " für Industrie und Handel anderer Branchen.

Ferdinand Eisele GmbH

Ferdinand Eisele GmbH

Susanne Schickel

Carl-Benz-Str. 17

75217 Birkenfeld

susanne(at)extra4.com

07231/94790

http://www.ferdinand-eisele.info/



Ferdinand Eisele GmbH

Susanne Schickel

Stadt: Birkenfeld

Telefon: 07231/94790





