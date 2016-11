Der Verkauf von Brautkleidern ist 2016 im 53 % gestiegen

Nur 3 % der Brautkleider werden später von anderen Personen wie Freundinnen oder Familienangehörigen verwendet.

Brautkleid verkaufen

(firmenpresse) - Berlin, 21 November 2016 - Nachdem sie der Hauptdarsteller auf der Hochzeit waren, werden nur 3 % der Brautkleider, die im Kleiderschrank hängen, später von anderen Personen wie Freundinnen oder Familienangehörigen erneut verwendet. Die Investition an Zeit und Geld beim Kauf des Brautkleids ist sehr groß, aber seine Verwendung ist auf einen einzigen Tag begrenzt.



Darum möchten immer mehr Bräute ihr Brautkleid verkaufen, nachdem sie es auf der Hochzeit präsentiert haben. Dies bringt gleich zwei Vorteile mit sich: Es belegt nicht mehr unnötig viel Platz im Kleiderschrank und man erhält Geld zurück, mit dem man einen Teil der Hochzeitsrechnung bezahlen, oder sich einfach etwas gönnen kann. Laut der spezialisierten Webseite Brautkleidverkaufen.com, auf der Bräute ihr Brautkleid verkaufen können, wurden in den ersten 9 Monaten im Jahr 2016 53 % mehr Brautkleider zum Verkauf angeboten als in derselben Periode im Jahr 2015.



"Die Frauen, die ihr Hochzeitskleid verkaufen, machen dies mit einem Rabatt von rund 68 %. Manchmal sind es auch bis zu 92 %", erklärt Jesús Martín, Gründer von Brautkleidverkaufen.com. Wenn man bedenkt, dass der Preis eines neuen Brautkleids im Schnitt bei rund 2.000 EUR liegt, dann ist die Ersparnis durch den Kauf eines gebrauchten Brautkleides sehr beträchtlich. "Viele Bräute, die ihr Kleid auf Brautkleidverkaufen.com kaufen, teilen uns mit, dass Sie die erzielte Ersparnis dazu verwendet haben, einen Teil des Festbanketts zu bezahlen. Das Brautkleid zu verkaufen ist in Mode" fügt Martín hinzu.



Der Durchschnittspreis der auf Brautkleidverkaufen.com angebotenen Kleider liegt bei 650 EUR. Das teuerste Kleid, das man finden kann kostet 2300 EURO und das günstigste 80 EUR.



In dem führenden Onlineshop der Branche zum Verkauf von Brautkleidern findet man zu 85 % Kleider, die ein einziges Mal getragen wurden, sowie neue Kleider großer Firmen mit starken Rabatten.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.brautkleidverkaufen.com/de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Brautkleidverkaufen.com - www.brautkleidverkaufen.com

Brautkleidverkaufen.com ist die führende, werbefreie Plattform für den Kauf und Verkauf von Brautkleidern in Deutschland. Brautkleidverkaufen.com entstand aus der Idee eines Paares kurz nach ihrer Hochzeit. Sie fanden, dass das Brautkleid, das sie am Tag ihrer Feier so ins Schwärmen brachte, nicht bis ans Ende seiner Tage in einen Schrank gehört. Und sie waren der Ansicht, dass Bräute in spe auch die Möglichkeit haben sollten, sich über ein so wundervolles Kleid zu freuen. So entstand Brautkleidverkaufen.com, das Paaren dabei hilft, einen Teil Ihrer Hochzeitsausgaben zurückzugewinnen und gleichzeitig angehenden Bräuten ein Brautkleid zu sehr erschwinglichen Preisen zu ermöglichen.



"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."





Dies ist eine Pressemitteilung von

MARMA ONLINE S.L.

Leseranfragen:

C/ Joan XXIII 53 53, 08174 Sant Cugat del Valles

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 21.11.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426941

Anzahl Zeichen: 2199

Kontakt-Informationen:

Firma: MARMA ONLINE S.L.

Ansprechpartner: Jesus Martin

Stadt: Sant Cugat del Valles

Telefon: 0034609138294



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.