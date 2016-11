Meeresangeln an kalten Herbsttagen

(firmenpresse) - Der kalte Herbst ist die ideale Zeit für Angler, um unterschiedliche Zielfische an den Haken zu bekommen. Dabei hat sich auch das Meeresangeln unter den Petri Freunden bewährt. Denn nicht nur Deutschland bietet mit der Nordsee und Ostsee umfangreiche Fischarten an, sondern auch Dänemark und Norwegen. Diese gelten als Angelparadies und beheimatet zahlreiche Fische in den Gewässern.



Zielfische und die passende Ausrüstung

Das Meeresangeln ist nicht nur wegen den neuen Herausforderungen so beliebt, sondern auch wegen der Artenvielfalt von Fischen. Zielfische wie Heringe, Meerforellen, Dorsche, Makrelen und Rotbarsche sind sowohl in der Nordsee und Ostsee als auch an den Küsten von Norwegen und Dänemark anzutreffen. Diese Zielfische sind meist sehr kampfwillig und werden mit einer passenden Ausrüstung aus dem Wasser gezogen. Neben der Angelausrüstung ist auch die Bekleidung an Bord eines Kutters oder Bootes sehr wichtig. Denn auch an warmen Herbsttagen sinken die Temperaturen an Wasser deutlich ab als an Land. Deswegen ist es auch für den begeisterten Angler wichtig, sich warm und wasserdicht zu kleiden.



Alles aus einer Hand

Petri Freunde begeistern sich schnell für das Meeresangeln. Kampfwillige Fische und die Herausforderung vom Kutter aus zu fischen, macht das Meeresangeln so beliebt. Dabei gilt es, die passende Angelausrüstung zu wählen. Auf angler-markt.de finden passionierte Angler Angelruten, Angelrollen, Angelschnüre, Köder und Angelzubehör für das Meeresangeln. Dabei finden sich Hersteller wie Balzer, DAM und Berkley im Sortiment wieder und bieten dem Angler ein umfangreiches Angebot.







http://www.angler-markt.de/angeltechnik-zielfisch-meeresangeln.htm



Das führende Unternehmen Anglermarkt Büchelmaier besticht durch sein Sortiment im eigenen Angelshop. Mit günstigen und qualitativ hochwertigen Angelsportartikel bietet angler-markt.de eine große Auswahl. Über Suchhilfen haben Kunden einen schnellen und überschaubaren Einblick in das Sortiment von angler-markt.de. Die Zahlung erfolgt über verschiedene und vor allem sichere Zahlungsmethoden und werden durch den Versand über die Deutsche Post, DPD und DHL ergänzt.



Angelmarkt Büchelmaier GmbH

Niederbieger Str. 35

88255 Baienfurt

Tel: 0751-49378



Angelmarkt Büchelmeier GmbH

CrossOverPoint Media GmbH

Marienstr. 43

38102 Braunschweig

pressekontakt(at)crossoverpoint.de



Firma: Angelmarkt Büchelmeier GmbH



