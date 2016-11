Schokoladen-Hersteller forcieren nachhaltigen Kakaoanbau

Gemeinschaftsinitiative verändert Einkaufspolitik entscheidend

Foto: Fotolia / sylv1rob1 (No. 5692)

(firmenpresse) - sup.- Umweltbewusste Konsumenten, die beim Kauf von Schokoladenprodukten Wert auf die Verwendung von nachhaltig erzeugtem Kakao legen, mussten noch vor wenigen Jahren lange in den Regalen suchen, bevor sie fündig wurden. Diese Situation hat sich entscheidend verändert. Was früher die Ausnahme war, ist heute fast schon zur Regel geworden. Nachhaltig erzeugte Rohstoffe sind inzwischen ein zentrales Anliegen der deutschen Schokoladen- und Süßwarenindustrie, und dieser Schwerpunkt hat ihre Einkaufspolitik entscheidend verändert.

Maßgeblich beeinflusst wurde diese positive Entwicklung durch die 2012 gegründete Gemeinschaftsinitiative "Forum Nachhaltiger Kakao", die von der Bundesregierung als Leuchtturmprojekt der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie für das Jahr 2016 ausgezeichnet worden ist. Zu den mittlerweile rund 70 Mitgliedern des Forums gehören u. a. Unternehmen der Schokoladen- und Süßwarenindustrie, des Lebensmittelhandels, Nichtregierungsorganisationen sowie standardsetzende Vereinigungen (z. B. Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified).

Ziel des Forums ist es, die Lebensumstände der Kakaobauern, insbesondere durch Förderung von Kakaobäuerinnen und jungen Bauern, zu verbessern, die natürlichen Ressourcen und die Biodiversität in den Anbauländern zu schonen bzw. zu erhalten sowie den Anteil an nachhaltig erzeugtem Kakao zu erhöhen. Die Bilanz der Aktivitäten des Forums ist beeindruckend: Während im Jahr 2011 der Anteil der in Deutschland verkauften Schokoladenprodukte, bei denen nachhaltig gewonnener Kakao zum Einsatz kam, nur drei Prozent betrug, liegt er heute bei rund 40 Prozent, bei Produkten der Forumsmitglieder ( www.kakaoforum.de) sogar bei ca. 50 Prozent. Verbraucher, die sich bei ihrem Einkaufsverhalten an öko-sozialen Kriterien orientieren wollen, müssen sich also längst schon nicht mehr mit Nischenprodukten begnügen. Spätestens ab dem Jahr 2020, so das erklärte Ziel ihrer Einkaufspolitik, wollen namhafte Forumsmitglieder mit Vorreiterrolle wie z. B. Ferrero, Lindt, Mars und Nestle zu 100 Prozent ausschließlich nachhaltig zertifizierten Kakao für ihre Produkte verwenden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.supress-redaktion.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Supress

Redaktion Ilona Kruchen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Supress

PresseKontakt / Agentur:

Supress

Ilona Kruchen

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

redaktion(at)supress-redaktion.de

0211/555548

http://www.supress-redaktion.de



Datum: 21.11.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1426954

Anzahl Zeichen: 2303

Kontakt-Informationen:

Firma: Supress

Ansprechpartner: Ilona Kruchen

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/555548





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung